Тарас Тополя першим назвав ADAM – Михайла Клименка, який помер у грудні 2025 року від туберкульозного менінгіту. Співак в інтерв'ю BLIK.ua зізнався, що слухав його ще з 2016 – 2017 року. Він підкреслив, що музика ADAM звучала "соковито і вишукано".

До слова Хто стане переможцем Нацвідбору на Євробачення: єврофани зробили прогноз

До списку 5 найкращих нових музикантів лідер гурту АНТИТІЛА додав Ярослава Карпука – YAKTAK. На думку Тараса Тополі, цей співак зробив себе сам.

У нього неймовірно красивий баритон, з яким він вигравав численні конкурси з народними та класичними піснями. Коли ми повернулися з війни, я вже побачив, що хлопець збирає людей у великих залах. Він почав створювати власний матеріал, писати свої пісні дуже якісно. Таких голосів дуже мало в Україні,

– відзначив Тополя.

Також лідеру АНТИТІЛ подобається гурт TemberBlanche. Він вважає, що це щира, легка та світла музика.

Серед реперів Тарас Тополя відзначив Рому Майка. Також виконавець поділився іменем співака, про якого дізнався не так давно.

"Нещодавно відкрив для себе виконавця Ostap Dvirko, раджу послухати "Лелій", – сказав Тополя.

Ostap Dvirko – "Лелій": дивіться відео онлайн

Зверніть увагу! Раніше Тарас Тополя став жертвою шахраїв. Його друзям і близьким почали приходити телефонні дзвінки й повідомлення начебто від імені Тараса. Співак у своєму інстаграмі підкреслив, що його номер не змінився.

Що відомо про смерть Михайла Клименка?