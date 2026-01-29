Тарас Тополя первым назвал ADAM – Михаила Клименко, который умер в декабре 2025 года от туберкулезного менингита. Певец в интервью BLIK.ua признался, что слушал его еще с 2016 – 2017 года. Он подчеркнул, что музыка ADAM звучала "сочно и изысканно".

В список 5 лучших новых музыкантов лидер группы АНТИТИЛА добавил Ярослава Карпука – YAKTAK. По мнению Тараса Тополи, этот певец сделал себя сам.

У него невероятно красивый баритон, с которым он выигрывал многочисленные конкурсы с народными и классическими песнями. Когда мы вернулись с войны, я уже увидел, что парень собирает людей в больших залах. Он начал создавать собственный материал, писать свои песни очень качественно. Таких голосов очень мало в Украине,

– отметил Тополя.

Также лидеру АНТИТИЛ нравится группа TemberBlanche. Он считает, что это искренняя, легкая и светлая музыка.

Среди рэперов Тарас Тополя отметил Рому Майка. Также исполнитель поделился именем певца, о котором узнал не так давно.

"Недавно открыл для себя исполнителя Ostap Dvirko, советую послушать "Лелий", – сказал Тополя.

Ostap Dvirko – "Лелий": смотрите видео онлайн

Обратите внимание! Ранее Тарас Тополя стал жертвой мошенников. Его друзьям и близким начали приходить телефонные звонки и сообщения якобы от имени Тараса. Певец в своем инстаграме подчеркнул, что его номер не изменился.

