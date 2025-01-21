Тополя резко обратился к предпринимателю, который подал в суд на АНТИТИЛА, требуя миллион

В ноябре 2024 года участники группы АНТИТИЛА выиграли апелляцию у луцкого предпринимателя Сергея Лапковского, который обвинял их в использовании запатентованных нот и тональностей. Лидер группы Тарас Тополя прокомментировал решение суда.

Он "передал последний привет мошеннику Лапковскому". Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Тараса Тополи. Интересно Дом с джакузи, бассейном и 4 помощниками: как живет 21-летняя блогер-миллионерша Симбочка Так, выяснилось, что суд также окончательно отменил патент на использование музыкальных тональностей и темпов, которым предприниматель Сергей Лапковский пытался шантажировать украинских музыкантов. Патент "на ноты", с которым он прыгнул на "Антитела" и хотел в дальнейшем кошмарить украинских создателей музыки, отменен, финально. Точка,

– написал фронтмен "Антител". Что известно о судебной тяжбе между группой "Антитела" и луцким предпринимателем В 2019 году Сергей Лапковский подал иск против музыкантов, требуя более миллиона гривен за якобы незаконное использование запатентованных им нот и тональностей.

Участники группы назвали это попыткой мошенничества, поскольку Лапковский, воспользовавшись несовершенством законодательства, запатентовал то, что существовало в музыке веками. В ответ "Антитела" инициировали уголовное дело и подали встречный иск о защите авторских прав.

Даже во время полномасштабной войны, когда музыканты "Антител" служили в рядах ВСУ, Лапковский пытался возобновить судебный процесс. В мае 2023 года суд первой инстанции отклонил его иск и признал патент №74516 недействительным, однако предприниматель подал апелляцию.

В то же время суд признал патент Лапковского недействительным и обязал его выплатить 50 000 гривен группе "Антитела".