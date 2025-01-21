Он "передал последний привет мошеннику Лапковскому". Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Тараса Тополи.

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Так, выяснилось, что суд также окончательно отменил патент на использование музыкальных тональностей и темпов, которым предприниматель Сергей Лапковский пытался шантажировать украинских музыкантов.

Патент "на ноты", с которым он прыгнул на "Антитела" и хотел в дальнейшем кошмарить украинских создателей музыки, отменен, финально. Точка,

– написал фронтмен "Антител".

Что известно о судебной тяжбе между группой "Антитела" и луцким предпринимателем