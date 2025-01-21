Він "передав останній привіт шахраю Лапковському". Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Тараса Тополя.

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Так, з'ясувалося, що суд також остаточно скасував патент на використання музичних тональностей і темпів, яким підприємець Сергій Лапковський намагався шантажувати українських музикантів.

Патент "на ноти", з яким він стрибнув на "Антитіла" і хотів надалі кошмарити українських творців музики, скасовано, фінально. Крапка,

– написав фронтмен "Антитіл".

Що відомо про судову тяганину між гуртом "Антитіла" та луцьким підприємцем