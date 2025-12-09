Тарас Тополя назвал сумму, в которую обошелся ремонт поврежденной россиянами квартиры
- Тарас Тополя потратил примерно 2 миллиона гривен на ремонт квартиры, поврежденной из-за российского обстрела.
- Певец не собирал средства на восстановление жилья, поскольку считает, что у людей есть гораздо больше горя, и ремонт был осуществлен с помощью друзей, собственных сбережений и родителей.
Лидер группы АНТИТИЛА Тарас Тополя признался, сколько денег ушло на ремонт квартиры, которую повредили россияне. Певец также объяснил, почему не открыл сбор средств на восстановление жилья.
Подробностями Тополя поделился в шоу "33 вопроса от Люкс ФМ". Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Радио Люкс.
Тарас Тополя рассказал, что ремонт квартиры обошелся где-то в 2 миллиона гривен.
Нам повезло. Самое важное – дети живы. К счастью, их не было в тот момент (дома – 24 Канал). Так сложились обстоятельства. Я благодарю Бога за это,
– сказал он.
Лидер группы АНТИТИЛА вспомнил, что россияне попали в дом напротив. Он добавил, что снесло подъезд пятиэтажной хрущевки. Тогда погибли люди, было много пострадавших, кто-то остался без дома.
Такого происходит много, к сожалению, потому что россияне продолжают обстреливать. В этих всех обстоятельствах собирать средства, относительно того горя, которое есть у людей, я не смог и никогда не планировал. Нам друзья помогли, были свои сбережения, родители. Совместно восстановили и уже с 1 сентября дети вернулись,
– отметил Тополя.
Тарас Тополя в шоу "33 вопроса от Люкс ФМ": смотрите видео онлайн
Когда россияне повредили квартиру семьи Тараса Тополя?
Напомним, что в ночь на 23 июня россияне осуществили комбинированный удар по Киеву. В результате обстрела пострадала квартира Тараса и Елены Тополи.
"Внутри все разбито, взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Остались стены, и те частично разрушены", – рассказывал лидер группы АНТИТЕЛА.
Впоследствии Елена Тополя рассказала, что на момент атаки была в квартире вместе с племянником и братом, а дети находились у бабушки в Нью-Йорке.