Тарас Тополя назвав суму, в яку обійшовся ремонт пошкодженої росіянами квартири

Лідер гурту АНТИТІЛА Тарас Тополя зізнався, скільки грошей пішло на ремонт квартири, яку пошкодили росіяни. Співак також пояснив, чому не відкрив збір коштів на відновлення житла.

Подробицями Тополя поділився у шоу "33 запитання від Люкс ФМ". Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Радіо Люкс.

Тарас Тополя розповів, що ремонт квартири обійшовся десь у 2 мільйони гривень.

Нам пощастило. Найважливіше – діти живі. На щастя, їх не було в той момент (вдома – 24 Канал). Так склалися обставини. Я дякую Богу за це,

– сказав він.

Лідер гурту АНТИТІЛА пригадав, що росіяни влучили в будинок навпроти. Він додав, що знесло під'їзд п'ятиповерхової хрущівки. Тоді загинули люди, було багато постраждалих, хтось залишився без дому.

Такого стається багато, на жаль, тому що росіяни продовжують обстрілювати. У цих усіх обставинах збирати кошти, відносно того горя, яке є у людей, я не зміг і ніколи не планував. Нам друзі допомогли, були свої заощадження, батьки. Спільно відновили й вже з 1 вересня діти повернулися назад,

– зазначив Тополя.

