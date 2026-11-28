Бывшая судья кулинарного шоу сменила ресторанный бизнес на собственные проекты, гастрономические путешествия и консультации. Недавно она также заговорила о возможном возвращении на телевидение.

В свое время Татьяна Литвинова вместе с Эктором Хименесом-Браво оценивала блюда участников "МастерШеф" и была одной из самых узнаваемых судей проекта. 24 Канал рассказывает, чем сейчас занимается Литвинова, почему решила продать ресторан в Одессе и при каком условии готова вернуться на "МастерШеф".

Почему Татьяна Литвинова ушла из "МастерШеф"

Татьяна Литвинова стала известна благодаря кулинарным проектам на СТБ. Она участвовала в программах "Все будет хорошо" и "Все будет вкусно", где делилась рецептами и кулинарными секретами.

Татьяна Литвинова / Фото из инстаграма tanita_litvinova

Впоследствии кулинарка присоединилась к судейской команде "МастерШеф". Вместе с Эктором Хименесом-Браво она оценивала блюда участников, давала им профессиональные советы и определяла, кто продолжит борьбу за победу.

В 2018 году Литвинова покинула шоу. Ее контракт на следующий сезон не продлили. Впоследствии кулинар рассказывала о непростых отношениях с Эктором и признавалась, что во время работы над проектом не всегда чувствовала себя комфортно.

Почему сейчас занимается Татьяна Литвинова

После завершения сотрудничества с телеканалом Литвинова продолжила развиваться в сфере кулинарии. Сейчас она ведет собственный YouTube-канал и страницы в социальных сетях, где публикует рецепты, делится опытом и общается с аудиторией.

Также Татьяна консультирует предпринимателей, которые планируют открыть ресторан или хотят изменить формат работы уже существующего заведения. Она помогает с переоборудованием кухонь и организацией дегустаций.

Татьяна Литвинова / Фото из инстаграма tanita_litvinova

Еще одно направление ее деятельности – гастрономические путешествия. Кулинар организует туры для женщин, во время которых они могут познакомиться с новыми местами, попробовать интересные блюда и отдохнуть.

Почему Татьяна Литвинова продает ресторан в Одессе

В начале ноября 2026 года стало известно, что бывшая судья "МастерШеф" выставила на продажу ресторанный бизнес в Одессе, которому посвятила около десяти лет.

Об этом Литвинова рассказала в комментарии к TikTok-аккаунту violeta__wonex. По словам кулинарки, заведение уже не работает. После пожара она отремонтировала помещение и некоторое время сдавала его в аренду, однако теперь решила продать.

Татьяна Литвинова / Фото из инстаграма tanita_litvinova

Речь идет об отдельном двухэтажном здании площадью 140 квадратных метров с летней площадкой, парковкой и оборудованной кухней. За недвижимость Татьяна хочет получить 140 тысяч евро.

В то же время от ресторанного бизнеса она не отказывается полностью. Литвинова по-прежнему консультирует предпринимателей и работает над собственными кулинарными проектами.

Вернется ли Татьяна Литвинова в "МастерШеф"

Недавно кулинар также высказалась о возможном возвращении в состав судей "МастерШеф". Она не исключает такого предложения, однако выдвигает одно принципиальное условие.

В интервью, которое распространили в сети TikTok, Литвинова заявила, что готова вернуться в проект, если среди судей больше не будет Эктора Хименеса-Браво.

"Я приду на „МастерШеф“, если меня туда пригласят, когда Эктора там не будет. Зачем себе изменять?

– сказала кулинарка.

Она пояснила, что сейчас больше всего ценит собственное спокойствие и не хочет возвращаться к ситуациям, которые заставляли ее чувствовать себя некомфортно.

Еще один бывший судья "МастерШеф" Николай Тищенко после телепроекта занялся политикой,, а сейчас фигурирует в громких уголовных делах.