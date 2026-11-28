Свого часу Тетяна Літвінова разом з Ектором Хіменесом-Браво оцінювала страви учасників "МастерШеф" і була однією з найвпізнаваніших суддів проєкту. 24 Канал розповідає, чим зараз займається Літвінова, чому вирішила продати ресторан в Одесі та за якої умови готова повернутися на "МастерШеф".

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Чому Тетяна Літвінова залишила "МастерШеф"

Тетяна Літвінова стала відомою завдяки кулінарним проєктам на СТБ. Вона брала участь у програмах "Все буде добре" та "Все буде смачно", де ділилася рецептами й кулінарними секретами.

Тетяна Літвінова / Фото з Інстаграму tanita_litvinova

Згодом кулінарка приєдналася до суддівської команди "МастерШеф". Разом з Ектором Хіменесом-Браво вона оцінювала страви учасників, давала їм професійні поради та визначала, хто продовжить боротьбу за перемогу.

У 2018 році Літвінова залишила шоу. Її контракт на наступний сезон не продовжили. Згодом кулінарка розповідала про непрості взаємини з Ектором і зізнавалася, що під час роботи на проєкті не завжди почувалася комфортно.

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Чим зараз займається Тетяна Літвінова

Після завершення співпраці з телеканалом Літвінова продовжила розвиватися у сфері кулінарії. Зараз вона веде власний YouTube-канал і сторінки в соціальних мережах, де публікує рецепти, ділиться досвідом та спілкується з аудиторією.

Також Тетяна консультує підприємців, які планують відкрити ресторан або хочуть змінити роботу вже наявного закладу. Вона допомагає з переобладнанням кухонь та організацією дегустацій.

Тетяна Літвінова / Фото з Інстаграму tanita_litvinova

Ще один напрям її діяльності – гастрономічні подорожі. Кулінарка організовує тури для жінок, під час яких вони можуть познайомитися з новими місцями, скуштувати цікаві страви та відпочити.

Чому Тетяна Літвінова продає ресторан в Одесі

На початку листопада 2026 року стало відомо, що колишня суддя "МастерШеф" виставила на продаж ресторанний бізнес в Одесі, якому присвятила близько десяти років.

Про це Літвінова розповіла в коментарі TikTok-акаунту violeta__wonex. За словами кулінарки, заклад уже не працює. Після пожежі вона відремонтувала приміщення та певний час здавала його в оренду, однак тепер вирішила продати.

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Тетяна Літвінова / Фото з Інстаграму tanita_litvinova

Йдеться про окрему двоповерхову будівлю площею 140 квадратних метрів із літнім майданчиком, парковкою та обладнаною кухнею. За нерухомість Тетяна хоче отримати 140 тисяч євро.

Водночас від ресторанної сфери вона не відмовляється повністю. Літвінова й надалі консультує підприємців та працює над власними кулінарними проєктами.

Чи повернеться Тетяна Літвінова на "МастерШеф"

Нещодавно кулінарка також висловилася про можливе повернення до суддівського складу "МастерШеф". Вона не відкидає такої пропозиції, проте має одну принципову умову.

В інтерв'ю, яке поширили в мережі TikTok, Літвінова заявила, що готова повернутися на проєкт, якщо серед суддів більше не буде Ектора Хіменес-Браво.

Я прийду на "МастерШеф", якщо мене туди покличуть, коли Ектора там не буде. Навіщо себе зраджувати?– сказала кулінарка.

Вона пояснила, що зараз найбільше цінує власний спокій і не хоче повертатися до ситуацій, які змушували її почуватися некомфортно.

Ще один колишній суддя "МастерШеф" Микола Тищенко після телепроєкту подався в політику, а нині фігурує у гучних кримінальних провадженнях.