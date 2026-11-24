Свого часу Микола Тищенко оцінював страви учасників "МастерШеф", розвивав ресторанний бізнес і з'являвся на телебаченні. Однак згодом він пішов у політику, а останні роки його ім'я дедалі частіше згадують у контексті скандалів і судових розглядів. 24 Канал розповідає, чим зараз займається колишній суддя "МастерШеф" і що відбувається у справах, фігурантом яких він є.

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Чому Микола Тищенко залишив "МастерШеф"

Микола Тищенко став відомим широкій аудиторії завдяки ресторанному бізнесу та телебаченню. Він був одним із суддів перших сезонів кулінарного шоу "МастерШеф" на СТБ разом з Ектором Хіменесом-Браво.

У квітні 2016 року ресторатор оголосив про вихід із проєкту після шести років роботи. Тоді він пояснив рішення бажанням більше часу приділяти родині, синові та власним ресторанам. У шостому сезоні його місце в журі посів кулінар Сергій Калінін.

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Микола Тищенко / Фото з Інстаграму nikolaytyshchenko

Однак із телебачення Тищенко остаточно не зник. У 2017 році він став ведучим програми "Ревізор" на Новому каналі, а у 2018 році брав участь у шоу "Танці з зірками".

Як Микола Тищенко потрапив у політику

У 2019 році Микола Тищенко вирішив спробувати себе в політиці. Він балотувався до Верховної Ради від партії "Слуга народу" та був обраний народним депутатом від 219-го округу в Києві.

Згодом політична кар'єра Тищенка супроводжувалася скандалами. Зокрема, у січні 2023 року його виключили з партії "Слуга народу" та звільнили з посади заступника голови парламентської фракції. Причиною стала поїздка до Таїланду під час повномасштабної війни, яку депутат пояснював зустріччю з українцями.

Микола Тищенко / Фото з Інстаграму nikolaytyshchenko

У лютому 2026 року Тищенко приєднався до депутатської групи "Відновлення України". Вона сформована переважно з колишніх представників забороненої партії "Опозиційна платформа – За життя".

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За інформацією офіційного сайту Верховної Ради, станом на листопад 2026 року Тищенко залишається народним депутатом. Він обіймає посаду заступника голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури.

Справа про напад на колишнього військового у Дніпрі

Одним із найгучніших скандалів за участю Миколи Тищенка став інцидент у Дніпрі 20 червня 2024 року. Тоді група чоловіків у балаклавах і військовій формі затримала колишнього військовослужбовця спецпідрозділу Kraken Дмитра Мазоху. На відео з місця події також був народний депутат.

25 червня 2024 року Державне бюро розслідувань повідомило Тищенку про підозру в незаконному позбавленні волі людини. За версією слідства, до інциденту були причетні люди з його супроводу.

Микола Тищенко / Фото з Інстаграму nikolaytyshchenko

Спочатку суд відправив депутата під цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом. Згодом запобіжний захід змінили на особисте зобов'язання.

Станом на листопад 2026 року судовий розгляд триває. За останнім оприлюдненим рішенням від 30 вересня, процесуальні обов'язки Тищенка продовжили до 28 листопада. Він повинен з'являтися до суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, не контактувати з потерпілим і свідками та здати документи для виїзду за кордон.

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За що Тищенку призначили заставу у 10 мільйонів гривень

У червні 2026 року ім'я Миколи Тищенка знову опинилося в центрі уваги через інше кримінальне провадження. НАБУ і САП повідомили йому про підозру у проханні надати понад мільйон доларів неправомірної вигоди, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

За версією слідства, у 2023 році депутат нібито попросив понад мільйон доларів за використання своїх повноважень для втручання в діяльність одних кол-центрів та невтручання в роботу інших. Водночас правоохоронці зазначають, що грошей він не отримав.

Також слідство вважає, що Тищенко легалізував 12,6 мільйона гривень, оформивши їх як подарунок від колишньої дружини Алли Барановської. За даними правоохоронців, фактичної передачі коштів не було, а законних доходів для такого подарунка вона не мала.

Микола Тищенко / Фото з Інстаграму nikolaytyshchenko

3 липня 2026 року Вищий антикорупційний суд обрав народному депутату запобіжний захід у вигляді застави розміром 10 мільйонів гривень. Також суд зобов'язав його носити електронний браслет, здати закордонні паспорти та не залишати Київ без відповідного дозволу.

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Сам Тищенко заперечує звинувачення та називає справу замовною. Його адвокат також заявляв, що договір дарування грошей від Алли Барановської був офіційним і нотаріально завіреним.

Тим часом увагу правоохоронців привернув і бізнес колишньої дружини депутата Алли Барановської. 20 листопада детективи НАБУ та прокурори САП прийшли з обшуками до її салону краси CLIPSE в Ужгороді.