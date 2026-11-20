Як повідомив журналіст Віталій Глагола у телеграмі, детективи НАБУ та прокурори САП прийшли до салону краси CLIPSE Алли Барановської, який розташований у ЖК Silver Park на вулиці Анатолія Тегзи.

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Наразі офіційної інформації щодо того, у межах якої саме кримінальної справи тривають слідчі дії, немає.

При цьому раніше стало відомо про ймовірну схему відмивання коштів незаконного походження. За версією слідства, Микола Тищенко міг легалізувати понад 12,6 мільйона гривень через свою колишню обраницю. У декларації політика вказано, що 15 лютого 2024 року Алла Барановська зробила йому грошовий подарунок у розмірі 12 634 680 гривень. Це сталося майже через місяць після офіційного розірвання їхнього шлюбу.

Що відомо про стосунки Тищенка та Барановської?

Бізнесвумен та ресторатор одружилися наприкінці 2016 року, а розлучилися у листопаді 2023-го. Тоді політик пояснював розрив тим, що вони мешкають у різних містах, він працює в Києві, тому їм складно вести спільний побут.

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Проте у пресі неодноразово лунали припущення про фіктивність цього розлучення, хоча сам депутат заперечував ці чутки.

Влітку цього року Микола Тищенко розповідав, що з сином Давидом у нього зараз немає можливості бачитися. Також тоді він прокоментував стосунки з колишньою дружиною.