Как сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram, детективы НАБУ и прокуроры САП прибыли в салон красоты CLIPSE Аллы Барановской, расположенный в ЖК Silver Park на улице Анатолия Тегзы.

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На данный момент официальной информации о том, в рамках какого именно уголовного дела проводятся следственные действия, нет.

При этом ранее стало известно о возможной схеме отмывания средств незаконного происхождения. По версии следствия, Николай Тищенко мог легализовать более 12,6 миллиона гривен через свою бывшую возлюбленную. В декларации политика указано, что 15 февраля 2024 года Алла Барановская преподнесла ему денежный подарок в размере 12 634 680 гривен. Это произошло почти через месяц после официального расторжения их брака.

Что известно об отношениях Тищенко и Барановской?

Бизнес-леди и ресторатор поженились в конце 2016 года, а развелись в ноябре 2023-го. Тогда политик объяснял разрыв тем, что они живут в разных городах: он работает в Киеве, поэтому им сложно вести совместную жизнь.

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Однако в прессе неоднократно звучали предположения о фиктивности этого развода, хотя сам депутат опроверг эти слухи.

Летом этого года Николай Тищенко рассказывал, что у него сейчас нет возможности видеться с сыном Давидом. Также тогда он прокомментировал отношения с бывшей женой.