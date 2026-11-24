В свое время Николай Тищенко оценивал блюда участников шоу "МастерШеф", развивал ресторанный бизнес и появлялся на телевидении. Однако впоследствии он ушел в политику, а в последние годы его имя все чаще упоминается в контексте скандалов и судебных разбирательств. 24 Канал рассказывает, чем сейчас занимается бывший судья "МастерШеф" и что происходит в делах, фигурантом которых он является.

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Почему Николай Тищенко ушел из "МастерШеф"

Николай Тищенко стал известен широкой аудитории благодаря ресторанному бизнесу и телевидению. Он был одним из судей первых сезонов кулинарного шоу "МастерШеф" на СТБ вместе с Эктором Хименесом-Браво.

В апреле 2016 года ресторатор объявил об уходе из проекта после шести лет работы. Тогда он объяснил свое решение желанием уделять больше времени семье, сыну и собственным ресторанам. В шестом сезоне его место в жюри занял кулинар Сергей Калинин.

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Николай Тищенко / Фото из инстаграма nikolaytyshchenko

Однако с телевидения Тищенко окончательно не исчез. В 2017 году он стал ведущим программы "Ревизор" на Новом канале, а в 2018 году участвовал в шоу "Танцы со звездами".

Как Николай Тищенко попал в политику

В 2019 году Николай Тищенко решил попробовать себя в политике. Он баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" и был избран народным депутатом от 219-го округа в Киеве.

Впоследствии политическая карьера Тищенко сопровождалась скандалами. В частности, в январе 2023 года его исключили из партии "Слуга народа" и уволили с должности заместителя председателя парламентской фракции. Причиной стала поездка в Таиланд во время полномасштабной войны, которую депутат объяснял встречей с украинцами.

Николай Тищенко / Фото из инстаграма nikolaytyshchenko

В феврале 2026 года Тищенко присоединился к депутатской группе "Восстановление Украины". Она сформирована преимущественно из бывших представителей запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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По информации официального сайта Верховной Рады, по состоянию на ноябрь 2026 года Тищенко остается народным депутатом. Он занимает должность заместителя председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Дело о нападении на бывшего военного в Днепре

Одним из самых громких скандалов с участием Николая Тищенко стал инцидент в Днепре 20 июня 2024 года. Тогда группа мужчин в балаклавах и военной форме задержала бывшего военнослужащего спецподразделения Kraken Дмитрия Мазоху. На видео с места происшествия также был запечатлен народный депутат.

25 июня 2024 года Государственное бюро расследований сообщило Тищенко о подозрении в незаконном лишении человека свободы. По версии следствия, к инциденту были причастны люди из его окружения.

Николай Тищенко / Фото из инстаграма nikolaytyshchenko

Сначала суд поместил депутата под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом. Впоследствии меру пресечения изменили на личное обязательство.

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По состоянию на ноябрь 2026 года судебное разбирательство продолжается. Согласно последнему обнародованному решению от 30 сентября, процессуальные обязательства Тищенко продлили до 28 ноября. Он должен являться в суд, сообщать об изменении места жительства или работы, не контактировать с потерпевшим и свидетелями, а также сдать документы для выезда за границу.

Почему Тищенко назначили залог в размере 10 миллионов гривен

В июне 2026 года имя Николая Тищенко вновь оказалось в центре внимания из-за другого уголовного дела. НАБУ и САП сообщили ему о подозрении в просьбе предоставить более миллиона долларов неправомерной выгоды, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию.

По версии следствия, в 2023 году депутат якобы попросил более миллиона долларов за использование своих полномочий для вмешательства в деятельность одних колл-центров и невмешательства в работу других. В то же время правоохранители отмечают, что денег он не получил.

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Также следствие считает, что Тищенко легализовал 12,6 миллиона гривен, оформив их как подарок от бывшей жены Аллы Барановской. По данным правоохранителей, фактической передачи средств не было, а законных доходов для такого подарка у нее не было.

Николай Тищенко / Фото из инстаграма nikolaytyshchenko

3 июля 2026 года Высший антикоррупционный суд избрал народному депутату меру пресечения в виде залога в размере 10 миллионов гривен. Также суд обязал его носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и не покидать Киев без соответствующего разрешения.

Сам Тищенко отрицает обвинения и называет дело заказным. Его адвокат также заявлял, что договор о дарении денег от Аллы Барановской был официальным и нотариально заверенным.

Между тем внимание правоохранителей привлек и бизнес бывшей супруги депутата Аллы Барановской. 20 ноября детективы НАБУ и прокуроры САП пришли с обысками в ее салон красоты CLIPSE в в Ужгороде.