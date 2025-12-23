Это для меня был шок, – певица TAYANNA пожаловалась на пьяных "бугаев" на ее концерте

Украинская певица TAYANNA недавно дала концерт в ночном клубе в Чикаго, но это выступление раскритиковали в сети из-за непристойного поведения зрителей.

Речь идет о мужчинах, которые вышли на сцену к TAYANNA. Артистка впервые дала комментарий относительно инцидента. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Радио Люкс".

Не пропустите Рассекретили новую девушку Александра Терена: кто она и чем занимается

TAYANNA объяснила, что в своей концертной программе постоянно привлекает зрителей: во время одних песен на сцену выходят девушки, во время других – мужчины. Однако она не была готова к тому, что зрители будут вести себя вызывающе, фактически мешая ей чувствовать, поэтому и никак не отреагировала во время концерта. Певица растерялась.

Такого я не ожидала. Это для меня был шок. Больше всего неприятно было видеть украинских мужчин, здоровых "бугаев", которые пьяны и так себя ведут,

– возмутилась TAYANNA.

В то же время она добавила, что это лишь второй подобный инцидент за время ее сольной карьеры. Обычно поклонники певицы ведут себя достойно.

"Тур по звездам": смотрите видео онлайн

Заметим, что видео с концерта опубликовала в Threads пользовательница stsk._ , которая была на выступлении TAYANNA.

Почему организаторы и охрана никак не отреагировали на непристойное поведение мужчин?