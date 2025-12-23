Речь идет о мужчинах, которые вышли на сцену к TAYANNA. Артистка впервые дала комментарий относительно инцидента. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Радио Люкс".
TAYANNA объяснила, что в своей концертной программе постоянно привлекает зрителей: во время одних песен на сцену выходят девушки, во время других – мужчины. Однако она не была готова к тому, что зрители будут вести себя вызывающе, фактически мешая ей чувствовать, поэтому и никак не отреагировала во время концерта. Певица растерялась.
Такого я не ожидала. Это для меня был шок. Больше всего неприятно было видеть украинских мужчин, здоровых "бугаев", которые пьяны и так себя ведут,
– возмутилась TAYANNA.
В то же время она добавила, что это лишь второй подобный инцидент за время ее сольной карьеры. Обычно поклонники певицы ведут себя достойно.
Заметим, что видео с концерта опубликовала в Threads пользовательница stsk._ , которая была на выступлении TAYANNA.
Почему организаторы и охрана никак не отреагировали на непристойное поведение мужчин?
- Организаторы объяснили, что момент с приглашением зрителей на сцену не был заранее с ними согласован.
- Во время выступления артистка, по их словам, не подавала никаких сигналов дискомфорта и не обращалась за помощью, поэтому охрана не вмешивалась.