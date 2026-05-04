Артистка нечасто делится моментами с ним в соцсетях, однако на этот раз сделала исключение. Накануне премьеры новой композиции исполнительница опубликовала в инстаграме теплое видео с сыном.

В ролике Татьяна Решетняк (настоящее имя певицы) нежно обнимает и целует Даниэля, а также дурачится с ним. Фоном звучит ее новая песня "Мама", записанная в дуэте с Lady Kira.

Песня о той, чья улыбка – оберег, а объятия лечат даже тогда, когда болит душа. Это больше, чем музыка. Это благодарность. Это любовь. Это жизнь,

– писала Lady Kira.

Релиз трека запланирован на 5 мая – накануне Дня матери, который в 2026 году приходится на 10 мая.

Известно, что TAYANNA воспитывает сына самостоятельно. Отец Даниэля – саундпродюсер Егор Глебов. Их отношения длились около трех лет, однако завершились разрывом. Ранее певица признавалась, что в отношениях была измена и муж даже поднимал на нее руку. По ее словам, Егор редко общается с сыном.

Накануне в интервью Лере Татарчук TAYANNA рассказывала, что некоторое время корила себя за то, что воспитывает сына одна, но позже смогла отпустить эти мысли и приняла ситуацию. После этого и Даниэль стал спокойнее.

Кстати, последнее время и другие украинские знаменитости чаще показывают своих детей в соцсетях.

Телеведущая Ольга Фреймут показала новые фото 9-летнего сына Валерия и 8-летней дочери Евдокии, которые сейчас живут в Лондон. Она рассказала, что летом дети планируют приехать в Украину и поехать в лагерь.

Победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень недавно впервые стала мамой и уже успела поделиться с подписчиками кадрами с новорожденной дочкой.

Также актриса и ведущая Елена Кравец опубликовала редкое селфи со своими 9-летними двойняшками – Катей и Иваном. На снимке дети позируют в вышиванках.