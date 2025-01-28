Леся Никитюк забеременела первенцем, – СМИ

Украинская телеведущая Леся Никитюк беременна. Она ждет своего первого ребенка.

Эту информацию журналистам подтвердили инсайдеры. Сообщает 24 Канал со ссылкой на источники ТСН.ua.

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Так, после известия о выходе Леси Никитюк из шоу "Кто сверху?" и заявление об изменениях в личной жизни, в сети начали предполагать, что телезвезда ждет ребенка. Теперь эту информацию подтвердили источники из близкого окружения знаменитости.

Здесь важно вспомнить, что сама телеведущая и ее менеджеры пока никак не комментировали слухи о беременности.

Напомним, на днях Леся Никитюк сообщила, что покидает шоу "Кто сверху?", которое ведет с 2018 года, а недавно бойфренд-военный Дмитрий Бабчук сделал ей предложение. Произошло это прямо среди карпатских гор во время совместного отдыха пары. Телезвезда впоследствии подтвердила помолвку и отметила, что это не шутка.

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