Самая большая мечта, – известный телеведущий стал отцом и показал первые кадры доченьки

Украинский телеведущий Андрей Черновол в третий раз стал отцом. Его жена Алена родила дочь.

Звездные супруги уже показали девочку публике и рассекретили ее имя. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Андрея Черновола.

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Как оказалось, дочь Андрея Черновола родилась 20 апреля, на Пасху. Девочку звездные родители назвали Амели.

Самая большая мечта, которая осуществилась на Пасху. Алена, бесконечно благодарен тебе за этот подарок! Ты знаешь, как сильно и как давно я этого хотел. Люблю тебя. Еще не понимаем на кого Амели похожа, но ростом точно в папу. 55 сантиметров. Перегнала обоих своих братьев при рождении. Ощущение, будто держим на руках весь мир,

– отметил телеведущий.

Также он поделился первыми кадрам с новорожденной девочкой и женой. Известно, что Андрей и Алена уже воспитывают двух сыновей.

Заметим, недавно стендаперка Алла Волкова впервые стала мамой.