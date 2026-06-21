Телеведущий Джереми Кларксон сообщил, что у него наступила ремиссия рака

Британский телеведущий Джереми Кларксон рассказал, что у него диагностировали рак простаты в последнем эпизоде сериала "Ферма Кларксона". Теперь он сообщил, что у него наступила ремиссия.

Бывший ведущий ток-шоу Top Gear подтвердил газете Sunday Times, что два месяца назад ему провели повторные обследования и не обнаружили признаков рака, пишет BBC. Кларксон находится в состоянии ремиссии.

К слову: у бывшего ведущего Top Gear Джереми Кларксона диагностировали рак простаты

Я, без сомнения, официально самый счастливый человек в мире. Это был агрессивный тип рака. Он мог распространиться, мог попасть в поджелудочную железу, мог попасть куда угодно, и это было бы проблемой,

– сказал телеведущий.

Джереми Кларксон также опубликовал видеообращение к подписчикам в инстаграме.

Вы, наверное, заметили, что я жив. Причина, по которой со мной всё в порядке, заключается в том, что врачи обнаружили рак простаты на ранней стадии и выявили его так рано, потому что я прошел обследование,

– рассказал он.

Телеведущий призвал людей пройти обследование, чтобы не оказаться среди "12 000 мужчин, которые ежегодно умирают в Великобритании от рака простаты".

Кларксон рассказал газете Sunday Times, что теперь регулярно сдает анализы крови, чтобы следить за своим здоровьем, и знает, что существует 40-процентная вероятность рецидива рака простаты.

Я стараюсь сохранять позитивный настрой. Я решил стать одним из тех 60%, у кого не будет рецидива,

– отметил Джереми.

Мужчине поставили диагноз рак после планового медицинского осмотра в мае 2025 года. А в октябре 2024 года телеведущий перенёс операцию на сердце, во время которой ему установили два стента, чтобы предотвратить потенциально смертельный сердечный приступ.

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