Мы помним, – украинские звезды почтили память жертв теракта в Еленовке

Россия 28 июля 2022 года совершила жестокое военное преступление – теракт в Еленовке. В Киеве в третью годовщину состоялась акция, которую не проигнорировали и украинские звезды.

Юморист Василий Байдак и певец Владимир Дантес лично посетили акцию и почтили память погибших в Еленовке. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на "Новости.LIVE".

Важно "Боль, которая не утихает": во Львове состоялась акция к третьей годовщине теракта в Еленовке – фото

Владимир Дантес объяснил, почему пришел на акцию, и отметил, что посещать подобные мероприятия нужно независимо от мотивации.

Мотивация – это временное явление. Это уже дисциплина. Я был год назад. Если есть у тебя возможность идти на такие акции, митинги, ты берешь и идешь. Это будни наши,

– поделился Дантес.

Василий Байдак считает, что такие мероприятия важны и для военнослужащих, которые просто сейчас воюют на передовой. Это также напоминание о том, что мы помним о российских преступлениях.

"Это как минута молчания в 9 утра. То, что должно выполняться и все. Эмпатия - это хороший способ. Это важно, потому что ты понимаешь, что вокруг много людей, которые просто тебе благодарны за то, что ты помнишь. Это большой маркер, который показывает всем, что все помнят", – подчеркнул стендап-комик.

Акцию также посетил ветеран и герой "Холостяка" Александр Терен вместе с Валерией Субботиной, более известной как "Нава".



Александр "Терен" и "Нава" / Фото из инстаграм-сториз

Какие звезды высказались в соцсетях?

Эктор Хименес-Браво подчеркнул, что теракт в Еленовке – это не просто трагедия, а преступление и умышленное убийство украинских военнопленных.

"Правда еще живет. В отличие от них. Тех, кого заковали в кандалы после Мариуполя. Кто прошел "Азовсталь", ад плена и мечтал об обмене.тех, кого заперли в бетоне Еленовки, без права на жизнь, без защиты, без оружия

Тех, кого убили не в бою, а ночью, подло, чтобы стереть пытки, имена, следы. Мы помним. Мы называем вещи своими именами. Это не трагедия. Это – преступление", – написал ресторатор.

Елена Мандзюк опубликовала фото со своими детьми, которые тоже напоминают – не молчать о плене.

Тысячи украинцев, военных и гражданских – замучены, сожжены, расстреляны, повешены и их пытала не война, их пытала Россия! Россия – это не просто агрессор. Это палач, террорист, убийца. И каждый, кто сегодня в тылу потребляет российское – кормит этого палача. Молчание в тылу, – это соучастие. Толерантность к злу – это тоже зло!

– подчеркнула блогерша.

Также немало украинских знаменитостей в соцсетях напомнили подписчикам о Дне чествования памяти защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований, а также гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену.

Украинские звезды чтят память погибших в плену / Фото из инстаграм-сториз

Напомним, в Украине эту дату отмечают впервые. Ее утвердили по инициативе общественных организаций, волонтеров, ветеранов и семей пленных. Крайне важно продолжать говорить о тех, кто в плену – это не только поддержка их близких, но и напоминание для международных сообществ, мировых организаций и принуждение действовать, чтобы документировать другие российские преступления.