Гуморист Василь Байдак та співак Володимир Дантес особисто відвідали акцію та вшанували пам'ять загиблих в Оленівці. Про це пише Show 24 з посиланням на "Новини.LIVE".

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Володимир Дантес пояснив, чому прийшов на акцію, та зазначив, що відвідувати подібні заходи потрібно незалежно від мотивації.

Мотивація – це тимчасове явище. Це вже дисципліна. Я був рік тому. Якщо є в тебе можливість йти на такі акції, мітинги, ти береш і йдеш. Це будні наші,

– поділився Дантес.

Василь Байдак вважає, що такі заходи важливі й для військовослужбовців, які просто зараз воюють на передовій. Це також нагадування про те, що ми пам'ятаємо про російські злочини.

"Це як хвилина мовчання о 9 ранку. Те, що має виконуватись і все. Емпатія - це гарний спосіб. Це важливо, бо ти розумієш, що навколо багато людей, які просто тобі вдячні за те, що ти пам'ятаєш. Це великий маркер, який показує всім, що всі пам'ятають", – підкреслив стендап-комік.

Акцію також відвідав ветеран та герой "Холостяка" Олександр Терен разом з Валерією Суботіною, більш відомою як "Нава".



Олександр "Терен" та "Нава" / Фото з інстаграм-сторіз

Які зірки висловилися в соцмережах?

Ектор Хіменес-Браво підкреслив, що теракт в Оленівці – це не просто трагедія, а злочин та навмисне вбивство українських військовополонених.

"Правда ще живе. На відміну від них. Тих, кого закували в кайдани після Маріуполя. Хто пройшов "Азовсталь", пекло полону й мріяв про обмін. Тих, кого замкнули в бетоні Оленівки, без права на життя, без захисту, без зброї. Тих, кого вбили не в бою, а вночі, підло, щоб стерти тортури, імена, сліди. Ми пам'ятаємо. Ми називаємо речі своїми іменами. Це не трагедія. Це – злочин", – написав ресторатор.

Олена Мандзюк опублікувала фото зі своїми дітьми, які теж нагадують – не мовчати про полон.

Тисячі українців, військових і цивільних – закатовані, спалені, розстріляні, повішені і їх катувала не війна, їх катувала Росія! Росія – це не просто агресор. Це кат, терорист, убивця. І кожен, хто сьогодні в тилу споживає російське – годує цього ката. Мовчання в тилу, – це співучасть. Толерантність до зла – це теж зло!

– підкреслила блогерка.

Також чимало українських знаменитостей у соцмережах нагадали підписникам про День вшанування пам'яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Українські зірки вшановують пам'ять загиблих у полоні / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, в Україні цю дату відзначають вперше. Її затвердили за ініціативою громадських організацій, волонтерів, ветеранів і родин полонених. Вкрай важливо продовжувати говорити про тих, хто у полоні – це не тільки підтримка їхніх близьких, але й нагадування для міжнародних спільнот, світових організацій та примус діяти, щоб документувати інші російські злочини.