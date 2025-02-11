Тина Кароль честно ответила, готова ли во второй раз представить Украину на Евровидении

Певица Тина Кароль выступала от Украины на песенном конкурсе Евровидение в 2006 году. Артистка призналась, хотела бы сделать это во второй раз.

Тина Кароль на нынешнем Национальном отборе была музыкальным продюсером. Но певица призналась, что и сама не против поехать на Евровидение. Она назвала обстоятельства, при которых могла бы это сделать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Завтрак с 1+1".

Интересно "Устроила пожар": Тина Кароль выступила с последними суперхитами в финале Нацотбора-2025

Скажут: "Надо", то буду. Я готова. Я себе пока такое не говорю. Я счастлива передать опыт, счастлива быть полезной, что дали такую честь – прикоснуться к талантам. И я счастлива, что в какой-то такой степени вернулась к тренерству. Очень по этому соскучилась,

– поделилась Тина Кароль.

Тина Кароль призналась, что не имела фаворита среди финалистов Нацотбора.

"Когда ты погружаешься в подготовку, то влюбляешься в них, не скажу, как в детей, но как в братьев и сестер. Они все родные моей душе и я никого не буду выделять. Но, если говорить о победителях, то я ими горжусь", – отметила певица.

Как выступила Тина в 2006 году

Весной 2006 года Тина Кароль презентовала альбом Show me your love, ставший популярным в Украине. Уже в марте того же года певица с одноименной песней одержала победу в национальном отборочном конкурсе "Ты – звезда". В мае 2006 года Тина Кароль представила Украину на Евровидении в Греции и заняла 7 место.

Тина Кароль надела оригинальное платье-тюльпан в финале Нацотбора на Евровидение-2025

Артистка признавалась, что на самом деле идея поехать на Евровидение была не ее, а продюсеров. Певице пришлось взять большой кредит, который потом она платила длительное время.