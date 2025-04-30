40-летняя Тина Кароль впервые высказалась об инъекциях красоты и призналась, колола ли себе ботокс
- Тина Кароль призналась, что использует ботокс частично и осторожно из-за активной мимики во время выступлений.
- Кароль считает, что использование подобных процедур является нормальным явлением, но подходить к ним нужно с ясным умом.
Тина Кароль откровенно рассказала о своем опыте с косметологическими процедурами. В частности, 40-летняя артистка впервые рассекретила, пользуется ли инъекциями ботокса.
Она к тому же объяснила свое решение. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Анны Хаустовой.
Интересно Бизнесмен, отец и муж Оли Поляковой: где сейчас Вадим Буряковский
У меня есть частичный ботокс. Я использую это безусловно. Говорю об этом впервые, но пользуюсь процедурами очень осторожно,
– призналась певица во время интервью.
Тина объяснила, что из-за активной мимики во время выступлений ботокс на ее лице действует быстрее, чем у большинства людей.
Когда я пою, то делаю это очень напряженно. Происходит вибрация всех мышц лица. И это все тает просто на мне. Ничего не держится. Поэтому мы постоянно еще немножко добавляем,
– рассказала артистка.
Она считает, что использование подобных процедур является вполне нормальным явлением в современном мире, но нужно подходить к этому с ясным умом.
Интервью с Тиной Кароль: смотрите видео онлайн
Что другие украинские звезды говорили об инъекциях красоты
- Оля Полякова ранее признавалась, что использует ботокс с 23 лет.
- Певица Jerry Heil имеет другой взгляд – она изначально негативно относилась к искусственному омоложению, но признает, что с возрастом ее мнение может измениться.
- Даша Астафьев рассказывала, что предпочитает качественный домашний и аппаратный уход, но также понимает необходимость определенных "уколов красоты" с возрастом: "Сейчас я делаю инъекции, в которых нуждаюсь... Подкалываю лоб, колю витамины, аминокислоты".
Заметим, недавно жена Виктора Павлика сделала еще одну пластическую операцию.