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Show24 Украинские звезды 40-летняя Тина Кароль впервые высказалась об инъекциях красоты и призналась, колола ли себе ботокс
30 апреля, 14:25
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40-летняя Тина Кароль впервые высказалась об инъекциях красоты и призналась, колола ли себе ботокс

София Хомишин
Основні тези
  • Тина Кароль призналась, что использует ботокс частично и осторожно из-за активной мимики во время выступлений.
  • Кароль считает, что использование подобных процедур является нормальным явлением, но подходить к ним нужно с ясным умом.

Тина Кароль откровенно рассказала о своем опыте с косметологическими процедурами. В частности, 40-летняя артистка впервые рассекретила, пользуется ли инъекциями ботокса.

Она к тому же объяснила свое решение. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Анны Хаустовой.

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У меня есть частичный ботокс. Я использую это безусловно. Говорю об этом впервые, но пользуюсь процедурами очень осторожно,
– призналась певица во время интервью.

Тина объяснила, что из-за активной мимики во время выступлений ботокс на ее лице действует быстрее, чем у большинства людей.

Когда я пою, то делаю это очень напряженно. Происходит вибрация всех мышц лица. И это все тает просто на мне. Ничего не держится. Поэтому мы постоянно еще немножко добавляем,
– рассказала артистка.

Она считает, что использование подобных процедур является вполне нормальным явлением в современном мире, но нужно подходить к этому с ясным умом.

Интервью с Тиной Кароль: смотрите видео онлайн

Что другие украинские звезды говорили об инъекциях красоты

  • Оля Полякова ранее признавалась, что использует ботокс с 23 лет.
  • Певица Jerry Heil имеет другой взгляд – она изначально негативно относилась к искусственному омоложению, но признает, что с возрастом ее мнение может измениться.
  • Даша Астафьев рассказывала, что предпочитает качественный домашний и аппаратный уход, но также понимает необходимость определенных "уколов красоты" с возрастом: "Сейчас я делаю инъекции, в которых нуждаюсь... Подкалываю лоб, колю витамины, аминокислоты".

Заметим, недавно жена Виктора Павлика сделала еще одну пластическую операцию.