16 апреля, 16:01
Это произошло впервые за 15 лет: Тина Кароль выступила на сцене музыкальной премии YUNA
Основні тези
- Тина Кароль впервые за 15 лет выступила на премии YUNA с мегамиксом собственных хитов.
- YUNA – ежегодная украинская национальная награда, основана в 2011 году для награждения лучших украинских артистов.
15 апреля состоялась церемония награждения одной из самых престижных музыкальных наград Украины YUNA. Специальное выступление для события подготовила Тина Кароль.
Она впервые за 15 лет спела на премии YUNA. Видео с выступления опубликовало онлайн-медиа МУЗВАР на своей странице в инстаграме.
Тина Кароль на сцене дворца "Украина" выступила с мегамиксом собственных хитов. Среди них – "Жизнь продолжается", "Нежно", "Свободная" и другие.
Что известно о YUNA?
- Название YUNA расшифровывается как Yearly Ukrainian National Award – ежегодная украинская национальная награда.
- Музыкальная премия появилась в 2011 году по инициативе радиоведущего и продюсера Павла Шилько. Он предложил создать независимую награду, которая отмечала бы лучших украинских артистов по оценке экспертов индустрии. Идея возникла к 20-летию независимости Украины. К проекту присоединился бизнесмен Мохаммад Захур.
- Официально о создании YUNA объявили 27 октября 2011 года, а уже 8 февраля 2012-го состоялась первая церемония во дворце "Украина" в Киеве. Об этом говорится на официальном сайте премии.
- В 2026 году среди победителей YUNA – DREVO с песней "Смарагдове небо", Alena Omargalieva как лучшая исполнительница и Jerry Heil с клипом "Додай гучності". Также отметили Артема Пивоварова, ADAM & Sasha Norova, Ziferblat, TVORCHI и других артистов.