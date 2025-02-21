Заскучали по Москве: Йост Кляйн и Томми Кэш выпустили песню со скандальными заявлениями

Нидерландский рэпер Йост Кляйн и эстонский артист Томми Кэш выпустили совместный трек. В нем они поют о России и Украине и критикуют Европейский вещательный союз.

Йост Кляйн (Joost Klein), которого дисквалифицировали с Евровидения-2024 и победитель эстонского нацотбора на Евровидение-2025 Томми Кэш (Tommy Cash) презентовали трек United By Music – так же звучит лозунг Евровидения на протяжении последних лет. Об их совместной премьере пишет 24 Канал со ссылкой на Aussievisionnet.

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Текст трека построен на сочетании несочетаемого. В первую очередь в глаза бросается упоминание войны, России и Украины.

"Мы хотим мира, они хотят войны", "Я хочу долететь до Киева и и поехать в Москву", – поют артисты.

Также Йост Кляйн вспоминает о EBU (Европейский вещательный союз) и, вероятно, критикует конкурс из-за дисквалификации.

К черту EBU, я не хочу идти в суд. Меньшие получают меньше, а большие – больше,

– говорится в песне.

Также в треке упоминают о McDonald's и критикуют сеть. Вероятно, речь идет о бойкоте франшизы из-за поддержки Израиля.

"Я любил McDonald's, но больше туда не вернусь", – еще одна строка из текста.

Трек United By Music завершается фразой Томми Кэша: "Эта песня такая забавная, не воспринимайте ее серьезно".

Томми Кэш – представитель Эстонии на Евровидении-2025: что о нем известно

Томми Кэш родился в Таллинне в районе, где проживает много русскоязычных. Его мать наполовину украинка, а бабушка имеет российский паспорт.

Я чувствую себя наполовину эстонцем, наполовину русским, у меня два родных языка, поэтому придираться ко мне за это – глупость,

– говорил артист.

Томми Кэш сотрудничал с россиянами с 2015 года – тогда он записал клип с российской группой Little Big. В 2021 году артист посетил временно оккупированный Крым. В 2022 отменил концерты в Украине и России, но в публичном заявлении не показал четкой позиции.

"Принять теперешние военные действия очень сложно, все это очень печально! Я стойкий противник любой военной агрессии! И всячески поддерживаю украинский народ и людей из России, которые не поддерживают вторжение, это не их выбор..." – говорил Томми Кэш.

Для Евровидения-2025 артист подготовил трек Espresso Macchiato. Песня стала вирусной в соцсетях, однако ее раскритиковали в Италии из-за стереотипного изображения страны и языка.