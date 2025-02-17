Я была очень молодой, – Тоня Матвиенко откровенно рассказала, как к ней домогался мужчина

На фоне секс-скандала в театральных вузах Украины, где преподавателей обвиняют в домогательствах к студенткам, о своем опыте рассказала известная певица Тоня Матвиенко. Она призналась, что подвергалась харассменту.

Это произошло, когда артистке было 19 лет. Сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Как оказалось, к Тоне Матвиенко домогался врач в детской больнице, где она лежала со своей старшей дочерью.

Ульяна заболела, а поскольку была очень маленькой, меня положили вместе с ней. И в этом медицинском учреждении меня домогался один из врачей. В ход шло все – манипуляции, запугивания. Он был значительно старше, а мне тогда едва исполнилось 19 лет. Я была очень молодой и никому не решалась об этом рассказать,

– призналась артистка.

Тоня рассказала, что решить эту ситуацию ей помогло то, что она была дочерью Нины Матвиенко. После того, как врач это узнал, он заявил, что просто шутил.

А в творческом кругу со мной никогда подобного не случалось. Думаю, что боялись, что я дочь Нины Матвиенко. Меня до сих пор мужчины боятся. Хоть бы кто-то подошел! Вон на Арсена поклонницы просто вешаются. Он удивляется: "У тебя не так?" Я смеюсь: "Да, боже, их не видно, покажите мне хоть одного",

– добавила исполнительница.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук поделилась историей о домогательствах со стороны известного фотографа Александра Ктиторчука. Инцидент произошел во время ночной фотосессии в Киеве в автомобиле Ктиторчука. Сначала все происходило в рамках профессиональной съемки, но впоследствии фотограф завез актрису почти до Конча-Заспы. Там он пытался склонить Саливанчук к интимному контакту. Актриса решительно отказала ему и настояла на том, чтобы ее отвезли домой.