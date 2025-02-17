Це сталося, коли артистці було 19 років. Повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Як виявилося, до Тоні Матвієнко домагався лікар в дитячій лікарні, де вона лежала зі своєю старшою донькою.

Уляна захворіла, а оскільки була дуже маленькою, мене поклали разом із нею. І в цьому медичному закладі мене домагався один з лікарів. У хід йшло все – маніпуляції, залякування. Він був значно старший, а мені тоді ледве виповнилося 19 років. Я була дуже молодою і нікому не наважувалася про це розповісти,

– зізналася артистка.

Тоня розповіла, що вирішити цю ситуацію їй допомогло те, що вона була донькою Ніни Матвієнко. Після того, як лікар це дізнався, він заявив, що просто жартував.

А у творчому колі зі мною ніколи подібного не траплялося. Думаю, що боялися, що я дочка Ніни Матвієнко. Мене досі чоловіки бояться. Хоч би хтось підійшов! Он на Арсена прихильниці просто вішаються. Він дивується: "В тебе не так?" Я сміюся: "Та, боже, їх не видно, покажіть мені хоч одного",

– додала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук поділилася історією про домагання з боку відомого фотографа Олександра Ктиторчука. Інцидент стався під час нічної фотосесії в Києві в автомобілі Ктиторчука. Спочатку все відбувалося в рамках професійної зйомки, але згодом фотограф завіз акторку майже до Конча-Заспи. Там він намагався схилити Саліванчук до інтимного контакту. Акторка рішуче відмовила йому та наполягла на тому, щоб її відвезли додому.