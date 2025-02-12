Иногда он мне и не нужен, – Тоня Матвиенко удивила заявлением об отношениях с Арсеном Мирзояном
Одной из известных пар украинского шоу-бизнеса является певица Тоня Матвиенко и ее муж Арсен Мирзоян. На днях артистка рассказала подробности об их отношениях с возлюбленным.
В частности, она заговорила о романтике в браке, о недоразумениях и общении между партнерами. Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Коротко о".
Вас также может заинтересовать Все не просто, – Тоня Матвиенко высказалась о своем хите "Одуванчики" и заработок с песни
Тоня Матвиенко поделилась, что они с любимым время от времени устраивают себе романтические досуги, однако это все зависит от настроения партнеров.
Я не всегда хочу, чтобы было такое состояние постоянного медового месяца. Иногда он мне и не нужен. Как говорит Арсен: "Когда ты вся в работе, забываешь обо всем, все между нами хорошо",
– рассказала знаменитость.
Она также призналась, бывают ли в браке с мужем недоразумения. Оказывается, Мирзоян прекрасно знает, чем угодить любимой.
Иногда могу выдать какую-то претензию: "А почему ты мне давно цветы не покупал?" Хотя это даже не претензия. Просто мне этого хочется в этот момент, я ему это говорю, и он это делает. Он хорошо меня знает. Если я чувствую, что мужчина меня не любит, не хочет меня, то не понимаю, зачем мне жить с ним. Я хочу, чтобы я была интересна мужчине,
– добавила Матвиенко.
Она подчеркнула, что в отношениях всегда нужно говорить, чего тебе не хватает.
Что известно об отношениях Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна
- Артисты находятся в отношениях уже более десяти лет, из них семь лет в браке.
- Впервые пара познакомилась на талант-шоу "Голос страны", где у них зародилась дружба.
- Уже в 2017 году Тоня и Арсен поженились и сейчас воспитывают дочь Нину. Кроме того, у певицы есть дочь Ульяна от предыдущих отношений, а у ее любимого – двое сыновей.