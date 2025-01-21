Потап сменил сценическое имя и посвятил песню Трампу в день инаугурации

Вчера, 20 января 2025 года, Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Алексей Потапенко, которого все знают как рэпера Потапа, не обошел это событие и представил нового себя.

Артист, который уже длительное время отсиживается за границей, сменил сценическое имя Потап на Славик Балаган. А первую песню из нового проекта посвятил Дональду Трампу, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб Slavic Balagan.

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Трек получил название Trumpumpum, а в клипе исполнитель устроил настоящее шоу с мировыми политическими лидерами, использовав искусственный интеллект. В видео "засветились" такие персоны: Ким Чен Ын, бизнесмен Илон Маск, президент Франции Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, король Англии Чарльз III и многие другие. Если внимательно присмотреться к видео, то можно заметить, что лица политиков и бизнесменов иногда не четкие, а где-то и вовсе не соответствуют оригинальному виду людей.

Slaviс Balagan feat. Potap – Trumpumpum: смотрите видео онлайн

Видеоклип – это шумная вечеринка, как объяснил сам исполнитель в описании под видео. Он имел за цель показать, как "отрываются" политики на вечеринке, где нет правил, однако после окончания такого зрелища Дональд Трамп выходит к американцам, будто ничего не происходило несколько часов назад.

Можете ли вы представить себе ночь, когда мировые лидеры отрываются и празднуют инаугурацию Трампа так, будто это горячий славянский фестиваль? Добро пожаловать на Trumpumpum от Славика Балагана, где Эммануэль Макрон, принц Уильям, Олаф Шольц и многие другие на этот раз сменят свои серьезные шляпы на праздничные короны,

– написал под видео Потап.

Напомним, что певец сегодня работает исключительно на западную аудиторию и общается исключительно на английском языке. Недавно он анонсировал концерты в Соединенных Штатах Америки. Артист выступит с песнями из репертуаров коллектива "Потап и Настя", групп "Время и Стекло" и Mozgi. Во время тура продюсер представит новый проект SLAVIC BALAGAN.