Все не просто, – Тоня Матвиенко высказалась о своем хите "Кульбабы" и заработок с песни
В конце 2024 года песня Тони Матвиенко "Кульбабы" неожиданно стала вирусной в социальных сетях, захватив слушателей всех возрастов. Несмотря на то, что композиция была выпущена еще два года назад, настоящий успех к ней пришел именно сейчас.
Недавно певица прокомментировала феноменальную популярность своего трека и поделилась информацией о полученных доходах от него. Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Коротко о".
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Дело в том, что ты никогда не знаешь, каким будет результат, как песню воспримут люди. Кроме самой песни, есть еще определенные шаги, которые надо делать. Вложить деньги, например, чтобы эту песню как-то дальше раскрутить. Это все не просто и не дешево. У меня есть какой-то максимум, сколько я могу вложить. Вообще, мне кажется, с людьми всегда можно договориться,
– поделилась исполнительница.
Она к тому же высказалась о роялти от прослушиваний за "Кульбабы".
У меня есть лейбл, который юридически занимается моими авторскими правами. Некорректно, думаю, рассказывать, сколько я зарабатываю на роялти. А вообще я еще не заработала, еще не пришло время,
– призналась исполнительница.
Тоня Матвиенко – "Кульбабы": смотрите видео онлайн
Что известно о треке "Кульбабы"
- Песню "Кульбабы", написанную Иваном Клименко, Тоня Матвиенко записала в феврале 2022 года. Сначала артистка планировала представить трек в мае как подарок ко дню рождения Арсена Мирзояна, однако релиз состоялся накануне новогодних праздников. Такое решение певица объяснила желанием поддержать боевой дух украинцев и навеять им теплые воспоминания через жизнерадостное настроение композиции.
- Из-за ограниченного бюджета вместо полноценного клипа было создано лирик-видео. Несмотря на это, песня получила невероятную популярность – видеоролик набрал более 10 миллионов просмотров и, на момент написания материала, занял второе место среди самых популярных музыкальных видео на YouTube.