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Show24 Музыка Улыбайтесь чаще: в тиктоке завирусился тренд под трек 2011 года – Price Tag
25 марта, 00:42
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Улыбайтесь чаще: в тиктоке завирусился тренд под трек 2011 года – Price Tag

Марта Гнат
Основні тези
  • В TikTok завирусився тренд под трек Price Tag от Jessie J, выпущен в 2011 году, под который снято более 2,4 миллиона видео.
  • Для участия в тренде нужно использовать трек, улыбаться и креативно подходить к съемкам, привлекая партнеров или домашних любимцев.

Всем известно, что в трендах тиктока сейчас чаще всего можно увидеть либо украинские треки, либо старые песни. И в этом есть особый шарм, ведь это яркое поле для креатива и вдохновения.

На этот раз трек британской певицы Jessie J, который вышел в свет в далеком 2011 году, сегодня снова вернулся на ступеньки популярности. Интересно, что в тиктоке под песню Price Tag уже сняли более 2,4 миллиона видео, пишет Show24.

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Тренд довольно простой и его повторит даже ребенок. Что интересно, это один из тех редких вариантов, когда не надо учить движений. Все, что нужно сделать, так это просто улыбаться и создавать забавные гримасы.

Пользователи пытаются креативить, ведь конкурентов довольно много. Кто-то привлекает к помощи животных, кто-то фантазирует с подачей материала, а кому-то удается сделать акцент на комичности видео.

Итак, чтобы приобщиться к тренду, следует использовать трек Jessie J – Price Tag ft. B.o.B. Надо изучить несколько строк из песни, чтобы все выглядело максимально энергично. Итак, когда снимаете видео, то проговариваете или пропеваете соответствующие строки, а на словах SMILE, SERIOUS, MYSTERIOUS надо перевести камеру на партнера, который помогает вам в тренде. Этот человек должен создавать соответствующее выражение лица. Рекомендуем использовать различные гримасы, чтобы ролик стал вирусным. Кроме того, кому-то помогают домашние любимцы, поэтому это еще один хороший вариант, который может помочь с трендом.

@chelsyyjasmin paid actor #dachshund #sausagedog #fyp #helpme ♬ Just smile - aidan_buys
@ferchugimenez

He begged me to do this

♬ Just smile - aidan_buys
@neafeas #большиеглаза ♬ Just smile - aidan_buys
@bailey_horse_tricks5 And smile #horses #trend #pricetag #baileyandmarley #blowup ♬ Just smile - aidan_buys

@jordanbeckham_

my bestie

♬ Just smile - aidan_buys

Вариантов множество, поэтому не стоит терять времени, ведь конкурентов довольно много.

А знали ли вы, что означает песня "Гуцулка-гуцулка", которая завирусилась в тиктоке.

Коротко о треке Price Tag

  • Price Tag – песня британской певицы Jessie J с участием американского рэпера B.o.B, выпущена в январе 2011 года как второй сингл с дебютного альбома Jessie J "Who You Are".
  • Price Tag возглавила чарты Великобритании, Ирландии и Новой Зеландии, став первым синглом Jessie J, достигшим первого места в этих странах.

Jessie J – Price Tag ft. B.o.B: смотрите видео онлайн

  • Трек критикует чрезмерную материальность в музыкальной индустрии и подчеркивает важность творчества и самовыражения над финансовой выгодой.
  • Price Tag остается одной из самых известных и успешных работ Jessie J.