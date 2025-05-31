У беременной Рианны умер отец: почему у певицы были с ним сложные отношения
- Отец Рианны, Рональд Фенти, умер в возрасте 70 лет.
- Отношения между Рианной и ее отцом были сложными из-за его проблем с алкоголем и наркотиками.
- Сейчас Рианна публично не отреагировала на потерю отца.
Отец барбадосской певицы Рианны умер в возрасте 70 лет. Рональд Фенти, у которого были частые конфликты со звездной дочерью, ушел из жизни из-за болезни.
Рональда Фенти не стало 31 мая в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Show24 со ссылкой на Page Six.
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Неизвестно, что именно стало причиной смерти мужчины. В прессе указывают, что Рональд Фенти некоторое время болел. В последние дни жизни мужчина попал в медицинский центр. Известно, что Рианна с братом приезжала в заведение, но певица якобы не поднималась в палату. Сейчас она публично не отреагировала на потерю отца.
Семья Рианны собралась в Калифорнии. Там почтят память Рональда Фенти и проведут его в последний путь.
Добавим, трагическая новость появилась на фоне недавнего появления Рианны на публике с округлым животиком. Певица в третий раз станет мамой.
Что известно об отношениях Рианны с отцом
Рональд Фенти долгое время боролся с алкогольной и наркотической зависимостями. Это вызывало частые конфликты между ним и звездной дочерью.
В 2011 году Рианна называла их отношения "странными". Певица говорила, что не понимает некоторых его поступков. Впоследствии она объявила, что все-таки поддерживает контакт с отцом и различает его как папу и как мужа.
Рианна с отцом / Фото из инстаграма Рианны
Но разногласия не прекратились. В 2019 году Рианна подала на отца в суд якобы за использование ее имени для финансовой выгоды через его компанию Fenty Entertainment. Впоследствии певица отклонила иск.
Рональд Фенти рассказывал, что Рианна несколько раз приезжала на Барбадос к семье вместе с мужем и сыном.