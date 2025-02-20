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Show24 Королевские семьи Сосудистое образование, – жена Остапчука рассказала о пороке у 2-месячного сына
20 февраля, 20:39
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Сосудистое образование, – жена Остапчука рассказала о пороке у 2-месячного сына

София Хомишин

Жена Владимира Остапчука сообщила, что у их 2-месячного сына есть сосудистое образование на ножке. Она рассказала, что это такое.

Кроме того, рассекретила, можно ли вылечить малыша. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Екатерины Остапчук.

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Так, выяснилось, что у Тимофея гемангиома. В то же время мама малыша заверила, что это сосудистое образование часто возникает у детей и его можно удалить лазером.

Гемангиома (сосудистое образование). Она часто случается у деток. Это ничего страшного. Удаляется лазером после года, но больше часть может исчезнуть и сама по себе,
– сообщила Екатерина Остапчук.


Екатерина Остапчук с сыном / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о сыне Владимира и Екатерины Остапчук

  • Тимофей родился 10 декабря 2024 года в киевском центре "Лелека". Вес мальчика – 3020 граммов, рост – 53 сантиметра.
  • Для Владимира это третий ребенок, а для Екатерины – первый.
  • Супруги наняли няню для помощи с ребенком.