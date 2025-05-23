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Show24 Телешоу Экс-участница "Холостяка" объявила о беременности: видео с округлым животиком
23 мая, 10:37
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Экс-участница "Холостяка" объявила о беременности: видео с округлым животиком

Мария Примыч
Основні тези
  • Марина Голд, участница 12 сезона "Холостяк", объявила о своей беременности в Instagram.
  • Видео с сообщением о беременности вызвало много поздравлений и положительных реакций в социальных сетях.

Участница 12 сезона реалити-шоу "Холостяк" Марина Голд объявила о беременности. Она готовится впервые стать мамой.

Радостной новостью блогерша поделилась с подписчиками в инстаграме, пишет Show 24. Она опубликовала трогательное видео с мужем, где показала беременный животик.

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На видео Марина Голд и ее муж сначала стоят с бокалами, в которых, вероятно, вино. Затем они выливают его, достают детские бутылочки и объявляют о беременности блогерши.

Марина надела черное платье, которое подчеркивает ее округлый животик, а свой образ дополнила туфлями, сумочкой и солнцезащитными очками. Ее любимый предстал в черных брюках и футболке и также надел очки.

Реакция сети

В комментариях под заметкой люди поздравляют Марину Голд и ее мужа с будущим пополнением:

  • "Поздравляю вас, красивая семья. Нам срочно нужно интервью!", – написала Анна Олицкая.
  • "Поздравляю, друзья! Очень рада за вас!"
  • "Поздравляю, крошка. Жду осени!", – написала финалистка "Холостяка-12" Александра Мудрая.
  • "Вау! Аж мурашки пошли!"
  • "Моя хорошая! Как я рада! Вот это новость! Мои поздравления".
  • "Класс, класс, класс! Поздравляю вас! Легкой беременности!"

Марина Голд вышла замуж

  • Напомним, что в апреле этого года Марина Голд вышла замуж. Свадебная церемония состоялась в Малибу.

  • Возлюбленный сделал предложение блогерше после пяти месяцев отношений, о чем она сообщила в конце февраля.