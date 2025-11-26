Новая волна скандалов на "Мисс Вселенная": две участницы неожиданно отказались от своих титулов
- На конкурсе "Мисс Вселенная 2025" состоялся ряд скандалов.
- Стало известно, что Бригитта Шабак и Оливия Ясе отказались от своих титулов "Мисс Вселенная Эстония 2025" и "Мисс Вселенная Африка и Океания 2025" соответственно
"Мисс Вселенная 2025" уже называют одним из самых скандальных конкурсов в истории. После того как несколько судей перед финалом ушли в отставку, а победительницу обвинили в несправедливой победе, стало известно: две участницы отказались от своих корон.
Речь идет о "Мисс Вселенная Эстония 2025" и "Мисс Вселенная Африка и Океания 2025". Они опубликовали официальные заявления в своих соцсетях, передает 24 Канал.
23 ноября на странице Бригитты Шабак в инстаграме вышел пост, где она сообщила, что решила отказаться от своего титула "Мисс Вселенная Эстония 2025".
Мои ценности и трудовая этика не согласуются с ценностями Национального директора Натали Корнейтсик. Мое призвание – это расширение прав и возможностей женщин и равенство, и я буду продолжать эту работу независимо, без каких-либо дальнейших связей с "Мисс Вселенная Эстония",
– написала женщина.
Организация "Мисс Эстония" в комментарии изданию People заявила, что решение Бригитты Шабак "не связано ни с одним личным конфликтом".
Также от титула "Мисс Вселенная Африка и Океания 2025" отказалась Оливия Ясе из Кот-д'Ивуара, которая попала в пятерку лучших на конкурсе "Мисс Вселенная 2025".
Я собственными глазами убедилась, что способна достигать больших вещей, несмотря на трудности. Но, чтобы продолжать этот путь, я должна оставаться верной своим ценностям: уважению, достоинства, совершенства и равным возможностям – сильнейшим опорам, которые мной руководят,
– написала она в инстаграме.
Какие еще скандалы были на "Мисс Вселенная 2025"?
- На предконкурсном мероприятии национальный директор Miss Universe Thailand Нават Ицарагрисил унизил "Мисс Вселенная Мексика 2025" Фатиму Бош на глазах у других конкурсанток, поскольку она не публиковала рекламный контент в своих социальных сетях. Фатима и другие участницы конкурса красоты после этого "устроили забастовку", покинув зал. Впоследствии Нават Ицарагрисил извинился перед женщинами, заявив, что перенервничал, поэтому не смог проконтролировать собственные эмоции.
- Перед финалом "Мисс Вселенная 2025" двое судей Омар Арфуш и Клод Макелеле и председатель отборочного комитета, принцесса Камилла ди Бурбоне делле Дуэ Сицилийская, заявили, что уходят в отставку.
- Омар Арфуш утверждает, что "Мисс Вселенная Мексика 2025" несправедливо победила в конкурсе, мол, титул победительницы был определен заранее. По его словам, владелец конкурса красоты Рауль Роча ведет бизнес с отцом Фатимы Бош, что повлияло на победу девушки.
- Также участницы "Мисс Вселенная 2025" заявляли, что организаторы говорили им, что победительница не должна иметь парня или мужа, потому что "нет времени на личную жизнь" – она должна быть полностью отдана работе, а ее "брак" – это сам проект Miss Universe. Об этом на своей странице в инстаграме писала "Мисс Вселенная Португалия 2025" Камила Виторино. Она утверждает, что для нее это стало переломным моментом, когда она осознала, что ее путь на этом конкурсе красоты подошел к концу, поскольку она замужем.