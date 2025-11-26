Новая волна скандалов на "Мисс Вселенная": две участницы неожиданно отказались от своих титулов

"Мисс Вселенная 2025" уже называют одним из самых скандальных конкурсов в истории. После того как несколько судей перед финалом ушли в отставку, а победительницу обвинили в несправедливой победе, стало известно: две участницы отказались от своих корон.

Речь идет о "Мисс Вселенная Эстония 2025" и "Мисс Вселенная Африка и Океания 2025". Они опубликовали официальные заявления в своих соцсетях, передает 24 Канал.

23 ноября на странице Бригитты Шабак в инстаграме вышел пост, где она сообщила, что решила отказаться от своего титула "Мисс Вселенная Эстония 2025".

Мои ценности и трудовая этика не согласуются с ценностями Национального директора Натали Корнейтсик. Мое призвание – это расширение прав и возможностей женщин и равенство, и я буду продолжать эту работу независимо, без каких-либо дальнейших связей с "Мисс Вселенная Эстония",

– написала женщина.

Бригитта Шабак отказалась от титула "Мисс Всесвис Эстония 2025" / Фото с ее инстаграма

Организация "Мисс Эстония" в комментарии изданию People заявила, что решение Бригитты Шабак "не связано ни с одним личным конфликтом".

Также от титула "Мисс Вселенная Африка и Океания 2025" отказалась Оливия Ясе из Кот-д'Ивуара, которая попала в пятерку лучших на конкурсе "Мисс Вселенная 2025".

Я собственными глазами убедилась, что способна достигать больших вещей, несмотря на трудности. Но, чтобы продолжать этот путь, я должна оставаться верной своим ценностям: уважению, достоинства, совершенства и равным возможностям – сильнейшим опорам, которые мной руководят,

– написала она в инстаграме.



Оливия Ясе отказалась от титула "Мисс Вселенная Африка и Океания 2025" / Фото из ее инстаграма

