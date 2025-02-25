Известная британская группа Pet Shop Boys присоединилась к акции в поддержку Украины в Лондоне

Известный британский дуэт Pet Shop Boys принял участие в масштабной акции солидарности с Украиной, которая состоялась 24 февраля в Лондоне. Нил Тенант и Крис Лоу поделились кадрами с места событий.

Что важно, это уже не впервые они выразили поддержку Украине. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу группы.

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Так, вечером 24 февраля участники группы Pet Shop Boys лично присоединились к мероприятию на Трафальгарской площади в центре британской столицы.

Известно, что в целом событие собрало около 15 тысяч человек и стало частью глобальной инициативы Stand with Ukraine, в рамках которой акции в поддержку Украины прошли в более чем 500 городах мира.

В комментариях под публикацией поклонники поддержали Pet Shop Boys и выразили им благодарность.

Что известно о Pet Shop Boys и их поддержке Украины

Pet Shop Boys – один из самых успешных британских музыкальных коллективов, образован в 1981 году. Группа, название которого переводится на русский как "Парни из зоомагазина", работает в стиле электронной музыки и синти-попа.

Дуэт неоднократно выражал свою поддержку Украине и критиковал российскую агрессию. Так, 20 февраля 2025 Pet Shop Boys выпустили песню Hymn, посвященную российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который погиб год назад в колонии. В тексте композиции музыканты желают России освободиться от "яда Путина", "жестокости" и "лжи своих лидеров".

Pet Shop Boys – Hymn: смотрите видео онлайн

Ранее, в феврале 2023 года, группа представила трек Living In The Past о президенте России Владимире Путине, в котором отмечалось, что российский лидер стремится вызвать страх, подобный временам правления Иосифа Сталина.

Pet Shop Boys – Living In The Past: смотрите видео онлайн