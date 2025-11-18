Участники группы Ziferblat попали под российский обстрел в Днепре
Группа Ziferblat чуть не пострадала от российского обстрела. Музыканты поездом возвращались домой, а в Днепре их застала очередная атака оккупантов.
Музыканты рассказали о случае на своей странице в инстаграме. Они как раз возвращались домой, пишет 24 Канал.
Участники группы Ziferblat рассказали, что ехали поездом с концерта в Запорожье. Тем временем российские оккупанты атаковали Днепр дронами. Музыканты едва не пострадали, ведь их поезд задело ударной волной.
Вчера у нас было закрытое выступление в Запорожье. Это поезд, которым мы возвращались домой. Когда мы сделали остановку в Днепре, Россия атаковала город дронами близко к нашему поезду,
– поделились участники Ziferblat.
Ziferblat о российской атаке / Фото из инстаграм-сториз группы
Что известно об атаке на Днепр?
- Россияне атаковали Днепр "Шахедами" еще вечером 17 ноября. Взрывная волна повредила окна в вагонах и на вокзале, регион остался без света. Некоторые поезда отправились с задержкой, сообщили в Укрзализныце.
- Разрушениям подверглось здание офиса "Суспільне Дніпро", там возник пожар, вылетели окна и двери.
- Также и ночью 18 ноября россияне массированно обстреливали Днепр. Враг применил около 45 дронов, которые изуродовали около 10 многоэтажек, частные дома, предприятия и магазины. Два человека пострадали в результате атаки, они находятся в больнице.