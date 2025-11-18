Учасники гурту Ziferblat потрапили під російський обстріл у Дніпрі

Гурт Ziferblat мало не постраждав від російського обстрілу. Музиканти потягом повертались додому, а в Дніпрі їх застала чергова атака окупантів.

Музиканти розповіли про випадок на своїй сторінці в інстаграмі. Вони саме поверталися додому, пише 24 Канал.

Учасники гурту Ziferblat розповіли, що їхали потягом з концерту у Запоріжжі. Тим часом російські окупанти атакували Дніпро дронами. Музиканти ледь не постраждали, адже їхній поїзд зачепило ударною хвилею.

Вчора ми мали закритий виступ у Запоріжжі. Це поїзд, яким ми поверталися додому. Коли ми зробили зупинку в Дніпрі, Росія атакувала місто дронами близько до нашого потягу,

– поділилися учасники Ziferblat.



Ziferblat про російську атаку / Фото з інстаграм-сторіз гурту

Що відомо про атаку на Дніпро?