Музиканти розповіли про випадок на своїй сторінці в інстаграмі. Вони саме поверталися додому, пише 24 Канал.
Учасники гурту Ziferblat розповіли, що їхали потягом з концерту у Запоріжжі. Тим часом російські окупанти атакували Дніпро дронами. Музиканти ледь не постраждали, адже їхній поїзд зачепило ударною хвилею.
Вчора ми мали закритий виступ у Запоріжжі. Це поїзд, яким ми поверталися додому. Коли ми зробили зупинку в Дніпрі, Росія атакувала місто дронами близько до нашого потягу,
– поділилися учасники Ziferblat.
Ziferblat про російську атаку / Фото з інстаграм-сторіз гурту
Що відомо про атаку на Дніпро?
- Росіяни атакували Дніпро "Шахедами" ще ввечері 17 листопада. Вибухова хвиля пошкодила вікна у вагонах і на вокзалі, регіон залишився без світла. Деякі поїзди вирушили з затримкою, повідомили в Укрзалізниці.
- Руйнувань зазнала будівля офісу "Суспільне Дніпро", там виникла пожежа, повилітали вікна й двері.
- Також і вночі 18 листопада росіяни масовано обстрілювали Дніпро. Ворог застосував близько 45 дронів, що понівечили близько 10 багатоповерхівок, приватні будинки, підприємства та магазини. Двоє людей постраждало внаслідок атаки, вони перебувають у лікарні.