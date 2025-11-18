Музыканты рассказали о случае на своей странице в инстаграме. Они как раз возвращались домой, пишет 24 Канал.

Участники группы Ziferblat рассказали, что ехали поездом с концерта в Запорожье. Тем временем российские оккупанты атаковали Днепр дронами. Музыканты едва не пострадали, ведь их поезд задело ударной волной.

Вчера у нас было закрытое выступление в Запорожье. Это поезд, которым мы возвращались домой. Когда мы сделали остановку в Днепре, Россия атаковала город дронами близко к нашему поезду,

– поделились участники Ziferblat.



Ziferblat о российской атаке / Фото из инстаграм-сториз группы

Что известно об атаке на Днепр?