Участников британской группы, которые критиковали Трампа, не впустили в США

Британская панк-рок группа UK Subs не смогла попасть в Соединенные Штаты в полном составе. Участников, которые ранее делали резкие заявления о Трампе, не впустили в страну.

Панк-рок группа UK Subs направлялась в Лос-Анджелес на концерт, но выступление едва не сорвалось. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Guardian.

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Басист Элвин Гиббс сообщил, что отправился в США вместе с гитаристом Марком Карри и барабанщиком Штефаном Гойбляйном. Миграционная служба впустила в страну только вокалиста Чарли Харпера, а остальных музыкантов задержали.

По словам Гиббса, его депортировали по двум причинам. Первая – якобы неправильная виза, а вторую представители миграционной службы отказались называть.

Я не могу не задать вопрос, сыграли ли свою роль мои частые и не очень лестные публичные комментарии относительно их президента и его администрации – или, возможно, я просто поддаюсь паранойе,

– высказался басист.

Участников группы оставили в изоляторе аэропорта Лос-Анджелеса примерно на 25 часов. Впоследствии их сопроводили на обратный рейс, депортировавший музыкантов в Великобританию.

Элвин Гиббс поделился, что больше не хочет приезжать в США с концертами. Хотя несмотря на обстоятельства, выступление UK Subs состоялось с участием дублеров.

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