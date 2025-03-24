Панк-рок гурт UK Subs прямував до Лос-Анджелеса на концерт, але виступ ледь не зірвався. Про це пише Show 24 з посиланням на The Guardian.

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Басист Елвін Гіббс повідомив, що вирушив у США разом із гітаристом Марком Каррі й барабанником Штефаном Гойбляйном. Міграційна служба впустила до країни тільки вокаліста Чарлі Гарпера, а інших музикантів затримали.

За словами Гіббса, його депортували з двох причин. Перша – нібито неправильна віза, а другу представники міграційної служби відмовилися називати.

Я не можу не поставити питання, чи зіграли свою роль мої часті й не дуже втішні публічні коментарі щодо їхнього президента та його адміністрації – чи, можливо, я просто піддаюся параної,

– висловився басист.

Учасників гурту залишили в ізоляторі аеропорту Лос-Анджелеса приблизно на 25 годин. Згодом їх супроводили на зворотний рейс, що депортував музикантів у Велику Британію.

Елвін Гіббс поділився, що більше не хоче приїжджати до США з концертами. Хоч попри обставини, виступ UK Subs відбувся за участі дублерів.

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