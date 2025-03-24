Панк-рок группа UK Subs направлялась в Лос-Анджелес на концерт, но выступление едва не сорвалось. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Guardian.
К слову Дан Балан впервые за долгое время приехал в Украину: где показался певец
Басист Элвин Гиббс сообщил, что отправился в США вместе с гитаристом Марком Карри и барабанщиком Штефаном Гойбляйном. Миграционная служба впустила в страну только вокалиста Чарли Харпера, а остальных музыкантов задержали.
По словам Гиббса, его депортировали по двум причинам. Первая – якобы неправильная виза, а вторую представители миграционной службы отказались называть.
Я не могу не задать вопрос, сыграли ли свою роль мои частые и не очень лестные публичные комментарии относительно их президента и его администрации – или, возможно, я просто поддаюсь паранойе,
– высказался басист.
Участников группы оставили в изоляторе аэропорта Лос-Анджелеса примерно на 25 часов. Впоследствии их сопроводили на обратный рейс, депортировавший музыкантов в Великобританию.
Элвин Гиббс поделился, что больше не хочет приезжать в США с концертами. Хотя несмотря на обстоятельства, выступление UK Subs состоялось с участием дублеров.
Кто из звезд критиковал Трампа
- Кортни Лав, которая с 2019 года уехала из Лос-Анджелеса, планирует навсегда переехать в Великобританию. Она недовольна политикой Дональда Трампа и публично ее критикует.
- Мадонна резко отреагировала на сообщение Трампа, где он назвал себя королем. Певица отметила, что это противоречит демократическим ценностям США.
- Джеймс Кэмерон покинул США из-за несогласия с политикой Дональда Трампа. Сейчас он живет в Новой Зеландии, где планирует получить гражданство.