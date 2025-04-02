Скандальный герой шоу "Беременна в 16" пополнил ряды ВСУ и рассекретил свою должность

Скандальный герой реалити-шоу "Беременна в 16", бывший учитель информатики Сергей, вышел на связь и сообщил, что служит в Вооруженных Силах Украины. Мужчина занимает должность мастера FPV-дронов.

Об этом Сергей рассказал в видео, которое опубликовал в тиктоке, передает Show 24. Он также поделился подробностями отношений с Людмилой Нечипоренко, которая родила от него ребенка.

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Сергей рассказал, что вместе со своей женой Людмилой брал участие в реалити-шоу "Беременная в 16" пять лет назад. По его словам, пойти на проект – это была инициатива Нечипоренко.

Мужчина вспомнил, что их отношения начались, когда девушке было 16 лет, и "все было по согласию". Сейчас ей 21 год. Он отметил, что из-за начала полномасштабного вторжения России против Украины выпуск вышел только год назад.

После этого в сети начался настоящий скандал. Одни люди нас поддерживали, другие начали меня называть педофилом и тому подобное. Но я вам скажу, что это полная ложь. Для того, чтобы избежать скандалов, я оставил работу преподавателя и удалился из всех соцсетей,

– рассказал Сергей.

Герой реалити-шоу "Вагітна у 16" добавил, что сейчас он защищает Украину, поэтому теперь будет делиться подробностями своей деятельности в армии и тем, "как выглядит жизнь на войне".

Людмила Нечипоренко и Сергей в проекте "Беременная в 16"

Напомним, что Людмила Нечипоренко влюбилась в своего учителя информатики Сергея, которому на тот момент было 32 года. У них начался роман, поэтому мужчина уволился из школы и пошел работать инженером.

Затем мужчина и девушка съехались, а Сергей начал настаивать на интимных отношениях с несовершеннолетней. Впоследствии Людмила забеременела, однако это не укрепило отношения пары. В конце концов, выпуск оказался довольно скандальным.

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