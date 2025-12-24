Наконец-то нашел, – учитель Руслан Игоревич трогательно признался в любви после тайной свадьбы
- Учитель Руслан Цыганков тайно женился на Екатерине, которая работает пиар-агентом и директором продакшн-студии.
- Пара познакомилась во время съемок, и Руслан сделал предложение "тихо и спокойно", а потом они расписались без пышного празднования.
На днях неожиданно стало известно, что учитель физики и информатики Руслан Цыганков, который получил известность благодаря тиктоку, тайно женился.
Теперь он трогательно высказался об отношениях с любимой и показал ее фото. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Руслана Цыганкова.
Вас также может заинтересовать Рассекретили новую девушку Александра Терена: кто она и чем занимается
Избранницей Руслана Игоревича стала Екатерина. В инстаграме девушки указано, что она работает пиар-агентом адвоката и юриста Евгения Пронина. Кроме того, Екатерина – директор продакшн-студии полного цикла для брендов и инфлюенсеров.
Цыганков поблагодарил всех за поздравления с бракосочетанием и написал трогательный текст о жене.
Я наконец-то нашел человека, которого хочу и буду делать счастливым. И который делает счастливым меня. Как правильно мне когда-то говорили: "Твое тебя найдет". Меня нашло,
– написал Руслан Игоревич.
Кроме того, показал фото с Екатериной, где видно ее золотое обручальное кольцо.
Что известно об отношениях Руслана Цыганкова с женой?
- Руслан и Екатерина начали встречаться в этом году.
- Пара познакомилась благодаря работе во время съемок.
- По словам Цыганкова, сделал предложение он "тихо и спокойно", а впоследствии пара расписалась. Пышное празднование свадьбы они с Екатериной не организовывали, потому что считают, что это "не ко времени".