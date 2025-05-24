"Было громко и ужасно": Ефросинина, Кот и другие звезды отреагировали на массированную атаку по Киеву
- Киев подвергся комбинированной атаке со стороны России, пострадали по меньшей мере 15 человек.
- Украинские звезды, такие как Маша Ефросинина и Евгений Кот, эмоционально отреагировали на обстрел, выражая поддержку и призывая к единству.
Рано утром 24 мая Киев подвергся комбинированной атаке со стороны России с применением баллистических ракет и беспилотников "Шахед". Известно, что по меньшей мере 15 человек пострадали в результате ракетного обстрела россиян.
Украинские звезды уже отреагировали на массированную атаку по столице. Они поделились эмоциональными постами и призвали к единству в борьбе против российского террора, пишет Show 24.
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Маша Ефросинина
Телеведущая опубликовала фото Киева в огне с англоязычным комментарием.
Каждый год мой прекрасный город празднует День Киева в эти даты. И россияне знают это. Нет им прощения никогда,
– отметила она под фотографией.
Для справки! День Киева отмечают в последнее воскресенье мая. В этом году этот праздник приходится на 25 число.
Маша Ефросинина отреагировала на ракетный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис
Евгений Кот
Танцовщик рассказал, что оказался в эпицентре взрывов
Очень громко! Вокруг все в дыму. Аж разъедает горло. Рядом что-то горит,
– написал в соцсетях хореограф и пожелал, чтобы россияне почувствовали это на собственном опыте.
В то же время пока других подробностей о том, в каком состоянии Евгений и его семья – нет.
Рамина Эсхакзай
Журналистка тоже провела ночь в укрытии вместе со своими собаками. Она в инстаграм-сторис поблагодарила силы ПВО за защиту.
Андрей Бедняков
Шоумен призвал к помощи украинской армии, опубликовав ссылку на сбор средств.
Сделать донат на пикап для международного легиона ГУР МО можно по ссылке.
Ольга Сумская, Ирина Монатик, Даша Квиткова и другие звезды также эмоционально высказались о пережитой ночи в столице. Они подчеркнули, что "Это было громко и ужасно".
Что другие звезды сказали о ракетном обстреле Киева / Скриншоты из инстаграм-сторис
Заметим, в ночь на 24 мая Россия начала масштабную атаку на Киев, выпустив девять баллистических ракет и многочисленные ударные беспилотники с разных направлений. В течение ночи в столице не утихали сигналы тревоги и взрывы. В результате обстрела были повреждены жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах.