"Было громко и ужасно": Ефросинина, Кот и другие звезды отреагировали на массированную атаку по Киеву

Рано утром 24 мая Киев подвергся комбинированной атаке со стороны России с применением баллистических ракет и беспилотников "Шахед". Известно, что по меньшей мере 15 человек пострадали в результате ракетного обстрела россиян.

Украинские звезды уже отреагировали на массированную атаку по столице. Они поделились эмоциональными постами и призвали к единству в борьбе против российского террора, пишет Show 24.

Не пропустите Шахед летал рядом, – во время концерта в Киеве Ziferblat попал под атаку вражеских дронов

Маша Ефросинина

Телеведущая опубликовала фото Киева в огне с англоязычным комментарием.

Каждый год мой прекрасный город празднует День Киева в эти даты. И россияне знают это. Нет им прощения никогда,

– отметила она под фотографией.

Для справки! День Киева отмечают в последнее воскресенье мая. В этом году этот праздник приходится на 25 число.



Маша Ефросинина отреагировала на ракетный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

Евгений Кот

Танцовщик рассказал, что оказался в эпицентре взрывов

Очень громко! Вокруг все в дыму. Аж разъедает горло. Рядом что-то горит,

– написал в соцсетях хореограф и пожелал, чтобы россияне почувствовали это на собственном опыте.

В то же время пока других подробностей о том, в каком состоянии Евгений и его семья – нет.



Евгений Кот отреагировал на ракетный обстрел столицы / Скриншот из инстаграм-сторис Кристина Решетник Жена украинского телеведущего поделилась фото сыновей, которые спят в машине в укрытии. Взрыв за взрывом. Давно такого не было и вот опять – мы едва спустились, столько людейв укрытии, столько детей, собак,

– отметила блогерша.

Кристина Решетник отреагировала на ракетный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

Рамина Эсхакзай

Журналистка тоже провела ночь в укрытии вместе со своими собаками. Она в инстаграм-сторис поблагодарила силы ПВО за защиту.

Рамина Эсхакзай отреагировала на ракетный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

Андрей Бедняков

Шоумен призвал к помощи украинской армии, опубликовав ссылку на сбор средств.

Сделать донат на пикап для международного легиона ГУР МО можно по ссылке.

Андрей Бедняков отреагировал на ракетный обстрел Киева / Скриншот из инстаграм-сторис

Ольга Сумская, Ирина Монатик, Даша Квиткова и другие звезды также эмоционально высказались о пережитой ночи в столице. Они подчеркнули, что "Это было громко и ужасно".

Что другие звезды сказали о ракетном обстреле Киева / Скриншоты из инстаграм-сторис

Заметим, в ночь на 24 мая Россия начала масштабную атаку на Киев, выпустив девять баллистических ракет и многочисленные ударные беспилотники с разных направлений. В течение ночи в столице не утихали сигналы тревоги и взрывы. В результате обстрела были повреждены жилые дома в Днепровском, Соломенском и Оболонском районах.