Любимое шоу миллионов: "Україна має талант" возвращается на экраны

На украинские экраны возвращается легендарное шоу "Україна має талант". Новый сезон выйдет на СТБ и будет посвящен 35-летию независимости Украины.

Об этом сообщили на официальной инстаграм-странице проекта.

Проект является украинской адаптацией всемирно известного формата Got Talent и традиционно объединяет участников с самыми разнообразными способностями. На сцене выступают певцы, музыканты, танцовщики, акробаты, юмористы и артисты других жанров, демонстрируя уникальные таланты.

Впервые Украина имеет талант вышло в эфир в 2009 году. С тех пор было создано десять сезонов, и теперь шоу снова возвращается, чтобы открыть новые имена и поразить зрителей.

