Любимое шоу миллионов: "Україна має талант" возвращается на экраны
- Шоу "Україна має талант" возвращается на экраны с новым сезоном, посвященным 35-летию независимости Украины.
- Кроме него, возвращаются шоу "Караоке на майдане", "Фабрика звезд", "Танцуют все", и "Танцы со звездами".
На украинские экраны возвращается легендарное шоу "Україна має талант". Новый сезон выйдет на СТБ и будет посвящен 35-летию независимости Украины.
Об этом сообщили на официальной инстаграм-странице проекта.
Проект является украинской адаптацией всемирно известного формата Got Talent и традиционно объединяет участников с самыми разнообразными способностями. На сцене выступают певцы, музыканты, танцовщики, акробаты, юмористы и артисты других жанров, демонстрируя уникальные таланты.
Впервые Украина имеет талант вышло в эфир в 2009 году. С тех пор было создано десять сезонов, и теперь шоу снова возвращается, чтобы открыть новые имена и поразить зрителей.
Какие еще проекты возвращаются на экраны?
- Вскоре зрители увидят "Караоке на майдане". Съемки шоу стартуют 25 апреля на Контрактовой площади. Обновленный формат будет иметь социальную направленность – во время эфиров будут собирать средства для реабилитационного центра "Титановые". Также в проекте появится новый ведущий, имя которого пока держат в тайне.
- Кроме того, стриминговая платформа Sweet.TV сообщила о возобновлении популярных шоу "Фабрика звезд" и "Танцуют все".
- В то же время телеканал 1+1 Украина готовит новый сезон проекта "Танцы со звездами".