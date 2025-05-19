Украина заняла 9 место на Евровидении: Тимур Мирошниченко объяснил, что повлияло на результат

Неизменный комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко отреагировал на нынешний результат Украины в конкурсе. И рассказал, какие отзывы слышал от иностранных журналистов и коллег.

Группа Ziferblat заняла 9 место в финале Евровидения-2025. Тимур Мирошниченко высказался об этом результате для Радио NV, передает Show 24.

Важно Ziferblat впервые прокомментировали 9 место на Евровидении: "Мы держим планку"

По мнению комментатора конкурса, украинская группа лучше всего выступила в гранд-финале. Однако немного слабее было их выступление в пятницу, когда голосуют национальные жюри. Тимур считает, если бы в пятницу все прошло так же как в субботу, Ziferblat попал бы в пятерку лучших участников.

Я думаю, что конкретно в гранд-финале выступление – это был пик. Это было действительно лучшее выступление Ziferblat с этой песней за всю историю существования группы. К сожалению, этого не произошло во время пятничного jury-final, когда голосуют национальные жюри. Немножечко не так уверенно это было, и это отразилось на результатах голосованиях национальных жюри,

– поделился Мирошниченко.

Напомним, группа Ziferblat получила 60 баллов от национальных жюри (ни одна страна не дала украинцам 12 баллов) и 158 баллов от зрителей. Максимальный балл представители Украины получили от Польши, Чехии, Испании.

Тимур Мирошниченко об отзывах других стран

Шоумен отметил, что от иностранных профессионалов, музыкальных журналистов слышал положительные отзывы. По его словам, Украину всегда уважают на Евровидении.

Украина – единственная, которая всегда квалифицировалась в гранд-финал. Мы уже который год подряд всегда не просто в финале, а в топ-10. Это действительно уникальные показатели. И, конечно, эти журналисты всегда отмечают, что Украина не повторяется. Украина каждый раз не копирует ни кого-то, ни саму себя. Она каждый раз новая,

– подчеркнул слова коллег Тимур Мирошниченко.

Комментатор добавил, что Ziferblat – это нишевая и в каком-то смысле не популярная музыка. Но "фирменная, классная, современная". И прекрасно, что так звучит именно Украина.