Поборется за главную корону Америки: украинка Адриана Пущак примет участие в конкурсе "Мисс США"
- Украинка Адриана Пущак будет представлять штат Иллинойс на конкурсе "Мисс США" в Лас-Вегасе.
- Адриана является мастером перманентного макияжа и блогером. Она переехала из Украины в США.
Украинка Адриана Пущак примет участие в конкурсе "Мисс США" и представит один из штатов. В случае победы она может стать представительницей страны на "Мисс Вселенная".
Адриана Пущак, украинка, которая живет в Соединенных Штатах, 9 апреля отправляется в Лас-Вегас на конкурс красоты Mis USA & Mis Universe. Она представит штат Иллинойс и поборется за главную корону Америки. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу девушки.
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Адриана Пущак рассказала, что в конкурсе могут участвовать девушки разных возрастных категорий и статусов. Она относится к категории 30+, незамужем и имеет рост до 167 сантиметров.
Волнуюсь ли я? Очень. Мне очень страшно. Но своим примером я хочу смотивировать тысячи женщин, что даже после полного отчаяния вы можете увидеть свет. Вы можете любить себя, идти к своим мечтам и сиять на сцене. Главное – это внутренняя красота вашей души,
– поделилась Адриана.
Девушка рассказала, что ради конкурса похудела на 6 килограммов. Она поблагодарила подписчиков за поддержку.
"Желаю успеха себе и горда тем, что я простая девушка из Дрогобыча, без связей, богатых родителей и всяких плюшек – могу достойно показать себя на главной сцене мира в Америке", – добавила Адриана Пущак.
Что известно об Адриане Пущак
- Адриана Пущак – мастер перманентного макияжа, тренер и судья на международных соревнованиях в этой сфере, а также блогер. Она родилась в Дрогобыче Львовской области, училась во Львове в университете внутренних дел.
- В начале полномасштабного вторжения девушка переехала в Польшу, впоследствии улетела в Мадрид, где прожила год. А позже эмигрировала в Соединенные Штаты.
- На странице Адрианы немного упоминаний о войне в Украине. Но в интервью "Свои Американцы" она заявила, что помогает стране и занимается благотворительностью, но "не хайпует на этом" в соцсетях.
- Адриана Пущак воспитывает дочь Ванессу, которой в мае исполнится 9 лет.