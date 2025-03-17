Певица-предательница Мари Краймбрери вышла замуж за бывшего Бузовой

Украинка Мари Краймбрери вышла замуж за российского шоумена Давида Манукяна (Dava). Певица-предательница показала кадры со свадьбы с путинистом.

Давид Манукян внесен в базу "Миротворец". Он регулярно участвует в пропагандистских мероприятиях и незаконно посещал временно оккупированный Крым, пишет Show 24.

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Предательница Мари и россиянин Давид не сразу объявили о своем браке, решив обнародовать новость только через месяц после церемонии, как отмечают пропагандистские СМИ. Пара показала свадебные кадры в соцсетях.



Мари Краймбрери вышла замуж за Давида Манукяна / Скриншот из инстаграм-сторис

Интересно, что накануне стало известно, что Мари Краймбрери беременна. Тогда же она выставила видео, где Dava сделал ей предложение.

В то же время официально об отношениях артистов стало известно весной 2024 года.

Заметим, для Давида Манукяна это не первая попытка создать семью. Ранее он имел отношения с путинисткой Ольгой Бузовой. Их полуторагодичный роман завершился громким скандалом. Бузова публично обвинила Манукяна в насилии, унижениях и изменах, что вызвало резонанс в российском шоу-бизнесе.

Что известно об Мари Краймбрери